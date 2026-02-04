miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estudio

Consultora confirmó la buena imagen digital del presidente Javier Milei

Por cuarto mes consecutivo el presidente Javier Milei mantiene su imagen digital positiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei conserva por cuarto mes consecutivo una imagen digital positiva, a pesar de que su reacción ante los incendios de la Patagonia fue duramente criticada.

Lee además
renuncio la directora del museo historico nacional, por la decision de milei de trasladar el sable corvo de san martin
Portazo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín
milei volvio a reunirse con pedrito, el pequeno libertario
Encuentro

Milei volvió a reunirse con Pedrito, el pequeño libertario

Según la consultora Ad Hoc, el “sentimiento digital positivo” durante el primer mes del año se registró en torno al 47% y se refleja en menciones vinculadas a las celebraciones del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, llevado adelante por el gobierno Donald Trump, y su vínculo con Estados Unidos.

Por otra parte, el 45% de sentimiento negativo está vinculado a los incendios, “un tema que se impuso en la agenda del Gobierno”, mientras que el 8% se mantuvo neutral.

image

“Las comunidades opositoras lo colocaron a Milei como responsable por la situación en la Patagonia, acusándolo por su inacción frente al tema. Esta conversación no fue controlada en ningún momento por las comunidades oficialistas”, indicó en el informe.

La agenda digital en torno al Presidente estuvo dividida en temas atravesados por la polarización y la disputa por los encuadres entre comunidades marcadamente oficialistas, centradas en la agenda partidaria e internacional.

Así, su vínculo con Trump, la presencia en Davos y el Tour de la Gratitud en Mar del Plata, y su participación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María son los tópicos positivos en los que fue nombrado Milei.

En cuanto a los debates que fueron perjudiciales para su imagen, prácticamente todos derivaron de la situación de los incendios en la Patagonia y que, según el informe fue la única problemática que el Gobierno "no controló”.

image

En contraposición, las comunidades oficialistas “potenciaron la agenda positiva en torno a Milei” e instalaron temas que le fueron favorables como los ya mencionados, “ante la falta de disputa de parte de las comunidades opositoras, que solo criticaron masivamente el accionar de Estados Unidos en Venezuela”.

image

“Los incendios fueron un foco de negatividad alto para Milei, pero el único del mes. El Presidente pudo controlar la conversación a su alrededor con temas que le fueron positivos. Las comunidades internacionales tuvieron un rol central, tanto en el posicionamiento positivo de temas en relación a su vínculo con Trump y Estados Unidos, como en torno a la hipótesis que atribuía la responsabilidad de los incendios a Israel”, concluyó Ad Hoc.

Seguí leyendo

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

Marcha de los jubilados: Nuevos incidentes con la policía

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

En la previa, qué pretenden los gremios docentes para la primera paritaria del 2026

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Quiénes son los tres "nuevos" funcionarios de Susana Laciar

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
unsj: que empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada escuela de musica
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estafa

Una trabajadora sexual le robó a un hombre $800.000 por Mercado Pago, lo amenazó con un cuchillo y terminó presa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan, es operada por Barrick y la china Shandong Gold, dos de las compañías golpeadas por la caída del metal en los mercados.
Mercados internacionales

La caída del oro y el "viernes negro" afectó al sector minero y golpeó a Veladero

Detuvieron a Andy, el hermano del Pollo Ochoa tras un violento robo armado en Caucete
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.
Nutrición

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados