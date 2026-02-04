Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

El canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con empresarios y confirmó una inversión de US$14.000 millones en la Argentina por medio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el marco de su estadía en Washington para participar este miércoles de la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, Quirno lleva una intensa agenda con diferentes reuniones, publicó Noticias Argentinas.

En las últimas horas, el canciller se encontró con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, con funcionarios de otros países y con empresarios de diversos sectores junto a representantes del gobierno de Donald Trump y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con respecto a su encuentro con Landau, Quirno sostuvo en su cuenta de X que “la Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.

En relación a la reunión con directivos en la sede del Atlantic Council, puntualizó que conversó “con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, entre otros sectores estratégicos, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo”.

Entre las firmas que formaron parte del cónclave, que se extendió durante una hora, estaban Chevron, Eni, Shell, Merck, Corteva Agriscience, Roche, Bayer y VISA. A los directivos, el funcionario les expresó que “Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”.

Por otro lado, el canciller argentino se reunió con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las mayores productoras de materias primas del mundo, que confirmó su apuesta por la minería argentina mediante la presentación de dos proyectos de cobre a gran escala en el RIGI.

La inversión conjunta estimada es de US$14.000 millones y se destinará a dos proyectos de cobre que han permanecido en etapa de exploración y factibilidad durante años, y que ahora pasarán a la fase de construcción: El Pachón (San Juan) y MARA (Catamarca).

Al respecto, Quirno precisó que “ambos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los US$14.000 millones, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.