miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campaña

Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan

El Ministerio de Salud, a través del IPHEM, realizará durante febrero jornadas de donación en Capital, Jáchal e Iglesia para asegurar la disponibilidad de sangre y hemoderivados en hospitales públicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (38)

Durante el mes de febrero, el Ministerio de Salud llevará adelante una nueva serie de colectas de sangre en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer el stock provincial y garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones por emergencias, cirugías y tratamientos médicos. Las campañas son coordinadas por el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) y forman parte de una estrategia sostenida para asegurar el abastecimiento del sistema sanitario.

Lee además
La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado
washington: el canciller argentino se refirio a las inversiones mineras en san juan y catamarca por 14.000 millones de dolares
RIGI

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

Desde la cartera sanitaria convocaron a la comunidad a sumarse a estas jornadas solidarias y recordaron que la donación de sangre es un acto voluntario, seguro y esencial para salvar vidas. En ese sentido, destacaron que el stock del banco de sangre depende exclusivamente del compromiso de personas donantes y de la donación regular y desinteresada.

Las autoridades señalaron que cada colecta resulta fundamental para cubrir la demanda de los hospitales de la provincia y sostener la provisión de componentes sanguíneos durante todo el año. Por ello, durante febrero se realizarán jornadas de donación en los departamentos Capital, Jáchal e Iglesia, en horarios matutinos y en espacios accesibles para la comunidad.

El cronograma comenzará el sábado 7 de febrero, de 8 a 12 horas, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, ubicada en avenida Rioja Sur 346, en Capital. Continuará el martes 10 de febrero, de 8:30 a 12 horas, en el Hospital San Roque de Jáchal, sobre Ruta Nacional 150. La última jornada será el jueves 12 de febrero, también de 8:30 a 12 horas, en el Hospital Dr. Tomás Perón, en Rodeo, departamento Iglesia, con acceso por calle Santo Domingo.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el dique de Ullum

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Te Puede Interesar

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado