Agente de la Federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada en reclamo de mejora salarial

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó hoy a las rejas de la Casa Rosada por un reclamo salarial y fue posteriormente trasladado a la sede de esa fuerza.

Se trata del cabo Miguel Montiel, quien se encontraba uniformado y portaba el arma de servicio, además de llevar una pancarta en la que denunciaba corrupción en la Superintendencia de Transporte.

image

Tras esa intervención, efectivos de seguridad conformaron un cordón policial y Montiel fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos.

image

Hasta el momento, Montiel presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, sede sobre la cual, además de la denuncia de denunció bajos salarios apuntó presuntos hechos que involucraban sobornos en la Superintendencia, además del “robo de los adicionales” y la existencia de una supuesta “caja negra” en su división.

Tras el inicio de la medida de fuerza, que tuvo lugar en Balcarce 50 alrededor de las 10.40, las autoridades iniciaron protocolos de contención para resolver la situación.