miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Agente de la Federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada en reclamo de mejora salarial

El agente, uniformado y con el arma reglamentaria, portaba una pancarta en la que denunciaba corrupción en una dependencia pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó hoy a las rejas de la Casa Rosada por un reclamo salarial y fue posteriormente trasladado a la sede de esa fuerza.

Lee además
el gobierno aumento salarios en fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad
Ingresos

El gobierno aumentó salarios en Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad
argentina y eeuu firmaron un importante acuerdo por minerales criticos
Inversión

Argentina y EEUU firmaron un importante acuerdo por minerales críticos
Embed - ONTV on Instagram: "Un policía federal se esposó a las rejas para denunciar bajos salarios y presunta corrupción Un agente de la Policía Federal Argentina protagonizó una protesta este miércoles por la mañana al esposarse a las rejas de la Casa Rosada. Se trata del cabo Miguel Montiel, quien llegó uniformado junto a su familia para visibilizar su reclamo por mejoras salariales y denunciar supuestos hechos de corrupción dentro de la Superintendencia de Transporte. Somos Tucumán – Canal 7 de Flow Lunes a viernes de 18 a 20 hs También podés vernos a través de nuestro canal de YouTube ONTV Sumate a la información de todos los días junto a Omar Noblega y todo su equipo"
View this post on Instagram

Se trata del cabo Miguel Montiel, quien se encontraba uniformado y portaba el arma de servicio, además de llevar una pancarta en la que denunciaba corrupción en la Superintendencia de Transporte.

image

Tras esa intervención, efectivos de seguridad conformaron un cordón policial y Montiel fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos.

image

Hasta el momento, Montiel presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, sede sobre la cual, además de la denuncia de denunció bajos salarios apuntó presuntos hechos que involucraban sobornos en la Superintendencia, además del “robo de los adicionales” y la existencia de una supuesta “caja negra” en su división.

Tras el inicio de la medida de fuerza, que tuvo lugar en Balcarce 50 alrededor de las 10.40, las autoridades iniciaron protocolos de contención para resolver la situación.

Seguí leyendo

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

El gobierno también quiere apurar el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana

Consultora confirmó la buena imagen digital del presidente Javier Milei

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

Milei volvió a reunirse con Pedrito, el pequeño libertario

Marcha de los jubilados: Nuevos incidentes con la policía

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sacudon en el ministerio publico: una ufi provoco el golpe de timon y obligo cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Te Puede Interesar

Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Por Redacción Tiempo de San Juan
La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia
Reencuentro

Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia

El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana
En el Congreso

El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana