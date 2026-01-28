miércoles 28 de enero 2026

El gobierno aumentó salarios en Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad

El incremento fue oficializado con la publicación en el Boletín Oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno Nacional confirmó un aumento para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, con vigencia a partir de diciembre. Esta medida se suma a los incrementos salariales otorgados en los últimos días para los empleados estatales.

Los nuevos valores quedaron establecidos, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Según detallaron, los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.

A través del Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
  • Suboficial Mayor: $1.433.055
  • Suboficial Principal: $1.270.438
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
  • Sargento, Cabo Principal: $889.398
  • Cabo Primero: $798.183
  • Cabo, Cabo Segundo: $738.764
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó la resolución junto al titular de Economía, Toto Caputo

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Ambos documentos especificaron los nuevos valores según las distintas jerarquías.

  • Comisario Inspector: $883.514
  • Comisario: $848.036
  • Sub Comisario: $788.793
  • Oficial Principal: $687.932
  • Oficial Inspector: $625.825
  • Oficial Subinspector: $523.412
  • Oficial Ayudante: $433.557
  • Oficial Subayudante: $381.309
  • Subescribiente: $622.606
  • Sargento Primero: $470.357
  • Sargento: $450.727
  • Cabo: $361.420
  • Agente de Primera: $349.341
  • Agente de Segunda: $343.686

La elaboración de la medida contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que participó en la evaluación y determinación de los nuevos montos.

