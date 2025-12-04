Milei cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas: mirá quiénes son los nuevos jefes

El presidente Javier Milei dispuso el cambio de gran parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas. La medida es una secuela de las modificaciones en la estructura del Ministerio de Defensa , donde un militar en actividad, el teniente general Carlos Presti (quien hasta ese momento operaba como jefe del Ejército), fue nombrado en lugar de Luis Petri.

Las modificaciones tendrán lugar de inmediato. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las dio a conocer en su cuenta de la red social X.

El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente:



- General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército



- Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada



- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare… — Manuel Adorni (@madorni) December 3, 2025

El relevo de los jefes militares es una costumbre habitual en las cercanías de fin de año, donde se realizan las promociones, ascensos y pases a retiro, como también los traslados para la renovación de las distintas jefaturas de unidades.

Trascendió que las designaciones fueron propuestas por Carlos Presti, quien a pesar de ser designado como ministro de Defensa todavía no asumió el cargo, ya que se encuentra en plena transición de tareas con Luis Petri hasta que este asuma su banca de diputado nacional, el 10 de diciembre próximo.

Según trascendió, Petri busca cerrar una serie de temas de gestión antes de dejar el cargo, lo que dilató la oficialización de su reemplazo. Pese a eso, tanto el ministro saliente como el designado compartirán agenda en los próximos días: está previsto que participen juntos de un acto por la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea, previsto para el domingo 7 de diciembre, y de una actividad vinculada a la compra de tanques para el Ejército.

Uno por uno, quiénes son los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En el Ejército, el general de división Oscar Zarich reemplazará al teniente general Carlos Presti. El nuevo jefe asumirá se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Su última gestión se centró en el desarrollo del ejercicio militar Libertador, movilizando a cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos en un operativo orientado a optimizar el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa. Se graduó como Oficial de Estado Mayor y posee, además, una maestría en Defensa y Geoestrategia.

En la Armada Argentina, el vicealmirante Juan Carlos Romay tomará el lugar del almirante Carlos María Allievi. Entre los antecedentes de Romay figura a comandancia del buque multipropósito ARA Punta Alta, el buque logístico ARA Patagonia y la emblemática fragata ARA Libertad, que cumplió funciones de embajada itinerante y nave escuela. Desde diciembre de 2024 estaba a cargo de la Dirección General de Educación, consolidando propuestas de formación y actualización para el personal militar.

En la Fuerza Aérea no habrá cambios; el jefe seguirá siendo el brigadier mayor Gustavo Valverde, reconocido por su desempeño como piloto de caza e instructor. Fue distinguido en numerosas ocasiones por su participación en Operaciones Conjuntas y su rol como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20.

El jefe del Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien reemplazará al brigadier general Xavier Julián Isaac. En diciembre de 2023, Dalle Nogare fue designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, responsabilidad que asumió luego de una extensa carrera operativa y de gestión.

Los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque el mandatario nacional los había nombrado el 29 de diciembre de 2023.