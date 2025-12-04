El Gobierno nacional convocará este viernes a sesiones extraordinarias: entre los temas en agenda, la ley de glaciares

El Gobierno nacional oficializará este viernes, mediante un decreto, el llamado a sesiones extraordinarias tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, con el objetivo de tratar proyectos clave tales como el Presupuesto 2026 y, algunas reformas importantes para el Ejecutivo, como la laboral y la penal. Sin embargo, según lo consignado por La Nación, en el temario principal también ingresaría una ley clave para San Juan: la ley de glaciares.

En Chimbas y Capital Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

El presidente Javier Milei firmará el decreto este viernes, y saldrá publicado el martes en el Boletín Oficial. En el Gobierno no solo contemplan las extraordinarias para diciembre, sino que también tendrán en cuenta las sesiones de febrero, antes que haya apertura de sesiones el 1 de marzo del 2026. En este contexto toma relevancia la modificación de la ley de glaciares, que busca delimitar con mayor claridad las zonas protegidas de la Argentina, con el objetivo de que actividades clave para San Juan, como la minería, tengan mayor libertad para trabajar.

La ley de glaciares fue aprobada en el 2010 y, esencialmente, prohíbe cualquier tipo de actividad económica en la zona glaciar y periglaciar de la Argentina. El punto que muchos critican y que buscan cambiar es que, actualmente, hay zonas periglaciares que no aportan significativamente al ciclo hidrológico, por lo que explotar el lugar no traería mayores inconvenientes.

San Juan está puntualmente interesado en este cambio ya que el proyecto más importante que actualmente está emplazado en el territorio está ubicado en una zona periglaciar. Se trata de Josemaría, proyecto el cual está a las esperas de la aprobación de su Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y que está trabajando para empezar con su explotación. Otro de los proyectos relevantes que esperan estos cambios es El Pachón, situado justamente en la superficie del Glaciar El Pachón.

Si bien aún no hay afirmaciones de que el proyecto vaya a quedar aprobado este 2025, lo cierto es que el Gobierno tiene toda la intención de al menos empezar a tratarlo.

El resto de los proyectos que se tratarán en extraordinarias

El Presupuesto 2026, presentado en septiembre y aún pendiente de aprobación (el último vigente es el de 2023), aparece como una de las prioridades del Ejecutivo. En estas sesiones extraordinarias también se tratará el proyecto de presunción de inocencia fiscal, que busca modificar el régimen general, proteger la normativa simplificada del impuesto a las ganancias, elevar el umbral del fraude fiscal y acortar los plazos de prescripción tributaria. La reforma del Código Penal, anunciada en octubre, quedaría para febrero, aunque el Gobierno la considera clave para su agenda legislativa y espera que el debate sea impulsado en el Senado por Patricia Bullrich, figura central para la estrategia oficialista en un contexto de fuerte deterioro del vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.