El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Durante la pasada sesión en el Concejo Deliberante de Caucete, los ediles alineados con la intendenta Romina Rosas armaron un bloque propio, denominado "Vamos Caucete". Se trata del presidente José Luis Giménez, y los concejales Luis Roca y Marina Poblete. Esta última ingresó al cuerpo deliberativo gracias a que el Bloquismo, el partido al cual pertenece, formaba parte de una alianza electoral con el Partido Justicialista, situación que cambió este 2025, cuando el partido centenario decidió llevar adelante un armado con el oficialismo provincial. Ante este contexto, el presidente bloquista, Luis Rueda, pidió a aquellos ediles que continuaban trabajando con el peronismo, que armaran un bloque propio: lejos de cumplir el mandato de su autoridad partidaria Poblete decidió reagruparse con el oficialismo departamental. Ahora, desde el comité de Caucete preparan una estrategia para dejarla fuera del juego.

Cuando el bloquismo confirmó la alianza electoral con "Por San Juan", en julio pasado, también bajó la directiva de que los ediles bloquistas que estaban repartidos por algunos concejos de la provincia, exceptuando Iglesia y Zonda (donde el bloquismo es oficialismo), abrieran su bloque propio. En este sentido, la única que cumplió con ese pedido fue Mónica Rivero, de Valle Fértil; mientras que Sandra Quiroga, de 25 de Mayo, y Poblete, de Caucete, quedaron en "veremos".

image Rueda con Poblete, Romina Rosas y José Luis Giménez, cuando eran alianza electoral.

En este contexto, Poblete decidió formar parte de Vamos Caucete y alejarse de las filas bloquistas. Fuentes allegadas al partido indicaron que "jamás le pidieron que votara en contra de la intendenta", sino que siguiera con las directivas partidarias. Sin embargo, este incumplimiento llevó a que se tomara una decisión sobre el estado partidario de la edil conversa: alejarla del comité de Caucete.

¿Cómo lo harán? Cada vez que el bloquismo tiene elecciones (en este caso, fueron en el 2024), la lista ganadora debe conformar el comité y, allí, oficializar las nuevas autoridades. En Caucete se logró una lista de unidad, que el año pasado estaba encabezada por Poblete. El problema es que ella era la encargada de constituir el comité, pero nunca lo hizo, por lo que hasta ahora no hay autoridades bloquistas en el departamento.

El comité, con Graciela Caselles como "organizadora", resolvió convocarse sin tener en cuenta a Poblete. De esta manera, el presidente del comité será Rafael Gil. La nueva presidencia se oficializará al término de esta semana.

Ahora resta saber si habrá algún castigo disciplinario para con Poblete. Las autoridades partidarias indicaron que la decisión de si desafiliarla o no estará en manos de los propios afiliados bloquistas, que pueden presentar una denuncia para que luego sea tratada en el comité de disciplina del partido.