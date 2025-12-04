jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

Mauricio Morales, responsable de “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ”, fue arrestado tras varias denuncias por fiestas que nunca se concretaron. La Policía de Mendoza encabezó el operativo con apoyo de fuerzas sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mauricio Morales

El empresario Mauricio Morales, conocido en Mendoza por ofrecer servicios de organización de eventos, quedó arrestado este jueves después de que avanzara una investigación por presuntas estafas vinculadas a celebraciones que nunca se llevaron a cabo. Su captura se ejecutó en San Juan y fue anunciada públicamente por la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, María Mercedes Rus.

Lee además
reaparecio el sanjuanino acusado de estafar a egresados en mendoza: nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado
Revuelo cuyano

Reapareció el sanjuanino acusado de estafar a egresados en Mendoza: "Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado"
El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

La funcionaria explicó en la red social X que el procedimiento forma parte del Plan Integral de Seguridad Regional, mediante el cual ambas provincias colaboran para abordar delitos que atraviesan límites territoriales. Según detalló, efectivos de la Policía de Mendoza, junto a integrantes de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales, actuaron en conjunto con las autoridades policiales sanjuaninas para dar con el paradero del acusado.

Rus subrayó que la articulación permanente con su par sanjuanino, Enrique Delgado, permitió avanzar con rapidez ante las sospechas que pesaban sobre Morales, quien ya suma al menos cuatro presentaciones judiciales por parte de clientes mendocinos. Esas causas se encuentran bajo el análisis de la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi.

En los últimos días, Morales había intentado comunicarse con algunos de los damnificados a través de un grupo de WhatsApp de su empresa. Allí sostuvo que detrás de los eventos fallidos “no hubo mala fe” y prometió encontrar una salida luego de mantener nuevas reuniones. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso indicaron que el hombre dejó de responder mensajes y llamados durante el fin de semana, lo que encendió las alarmas sobre un eventual intento de eludir la investigación. Es por eso que se dispuso su inmediato arresto mientras avanza el proceso judicial que lo tiene bajo la lupa.

Temas
Seguí leyendo

Caen detenidos dos menores en Caucete por robar herramientas de trabajo

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia por presunto fraude millonario en la venta de 6 autos

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Un joven se descompensó cuando iba en bicicleta a la fiesta de Santa Bárbara en Mogna y lo asistieron en medio del camino

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Revés para el sanjuanino en la mira de graves ultrajes sexuales: iría a juicio con pedido de pena mayor a 10 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron perfumes premium de un shopping de san juan
Este jueves

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?
Decisión

El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"