Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El empresario Mauricio Morales , conocido en Mendoza por ofrecer servicios de organización de eventos, quedó arrestado este jueves después de que avanzara una investigación por presuntas estafas vinculadas a celebraciones que nunca se llevaron a cabo . Su captura se ejecutó en San Juan y fue anunciada públicamente por la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, María Mercedes Rus.

La funcionaria explicó en la red social X que el procedimiento forma parte del Plan Integral de Seguridad Regional, mediante el cual ambas provincias colaboran para abordar delitos que atraviesan límites territoriales. Según detalló, efectivos de la Policía de Mendoza, junto a integrantes de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales, actuaron en conjunto con las autoridades policiales sanjuaninas para dar con el paradero del acusado.

Rus subrayó que la articulación permanente con su par sanjuanino, Enrique Delgado, permitió avanzar con rapidez ante las sospechas que pesaban sobre Morales, quien ya suma al menos cuatro presentaciones judiciales por parte de clientes mendocinos. Esas causas se encuentran bajo el análisis de la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi.

En los últimos días, Morales había intentado comunicarse con algunos de los damnificados a través de un grupo de WhatsApp de su empresa. Allí sostuvo que detrás de los eventos fallidos “no hubo mala fe” y prometió encontrar una salida luego de mantener nuevas reuniones. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso indicaron que el hombre dejó de responder mensajes y llamados durante el fin de semana, lo que encendió las alarmas sobre un eventual intento de eludir la investigación. Es por eso que se dispuso su inmediato arresto mientras avanza el proceso judicial que lo tiene bajo la lupa.