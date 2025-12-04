jueves 4 de diciembre 2025

Revuelo cuyano

Reapareció el sanjuanino acusado de estafar a egresados en Mendoza: "Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado"

Tras las denuncias por presuntas estafas en fiestas de egresados y cumpleaños de 15, el empresario sanjuanino Mauricio Morales envió un mensaje a los damnificados asegurando que su empresa sigue funcionando con normalidad y que no hubo mala fe en los hechos. La Justicia mendocina analiza nuevas medidas en una causa que ya reúne al menos cuatro denuncias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El comunicado afirma que la firma “continúa y continuará funcionando con total normalidad” y que los eventos no realizados el sábado 29 de noviembre de 2025 -entre ellos el cumpleaños de 15 de dos hermanas mellizas- serán “analizados y tratados de manera individual” para ofrecer una solución a cada contratante.

“En ningún momento hubo mala fe de nuestra parte”, indica otro de los mensajes remitidos directamente a los damnificados, donde además se atribuye lo ocurrido a “circunstancias totalmente ajenas” a la voluntad de la empresa. En ese texto también se asegura que la firma “ha cumplido acabadamente con cada evento contratado”, salvo en esta ocasión, y que está dispuesta a devolver el dinero o reprogramar las celebraciones suspendidas.

Sin embargo, la respuesta no conformó a las familias. “Nosotros no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir con la denuncia. Esto no puede quedar así. El daño ya está hecho”, afirmó a Los Andes Mónica, la madre que pagó $10 millones por la fiesta de 15 de sus hijas, celebración que nunca se llevó a cabo.

Cuatro denuncias formales y un monto global que asciende a $24 millones

La fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Susana Muscinisi, ya recibió al menos cuatro denuncias contra Morales. Según pudo reconstruir Tiempo de San Juan, en los últimos días se multiplicaron las publicaciones en redes sociales de padres y alumnos que lo acusan de haber cobrado por servicios completos de catering, organización de fiestas y eventos escolares que nunca se concretaron o se realizaron con una calidad mínima.

Los denunciantes estiman que el monto total afectado asciende a $24.000.000, correspondientes a distintos cursos y familias que contrataron paquetes integrales que incluían salón, DJ, ambientación, fotografía y gastronomía.

Algunos posteos incluyeron fotografías del escaso catering entregado en ciertos eventos: “5 kg de asado, ocho chorizos, un par de empanadas y pocas pizzas”, según describió uno de los relatos. Otros registros muestran a jóvenes y padres golpeando las puertas de una vivienda señalada como el domicilio del empresario, reclamando la devolución del dinero o explicaciones. Varias de estas publicaciones habrían sido eliminadas, mientras que usuarios aseguran haber sido bloqueados por el perfil de Morales, lo que impulsó aún más la viralización de los reclamos.

Una fiesta que nunca ocurrió: la denuncia por el salón vacío

Una de las denuncias registradas ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza corresponde a hechos ocurridos el 29 de noviembre, a las 21:30, en el salón Casa Balear, en Guaymallén. La presentación judicial, efectuada el 1 de diciembre, detalla que al llegar al lugar no había catering, no había DJ, no había montaje, pese a haber sido contratado y pagado con antelación.

El encargado del salón declaró que el espacio estaba abonado, pero que no tenía responsabilidad sobre los servicios externos. La fiesta jamás comenzó.

“Nos estafó con $24 millones”, señaló una madre, indicaron a este diario. “Llegamos y no había nada”, resumió otra denunciante que firmó el contrato y radicó la denuncia en Fiscalía. “Nos estafó con $24 millones”, señaló una madre, indicaron a este diario. “Llegamos y no había nada”, resumió otra denunciante que firmó el contrato y radicó la denuncia en Fiscalía.

Video en la supuesta casa del empresario y presencia policial

Los reclamos no quedaron solo en redes. Varias familias y alumnos acudieron a una vivienda señalada como vinculada a Morales. En videos difundidos se observa a grupos exigiendo respuestas. En uno de los episodios mencionados por testigos, un vecino -o posible propietario del inmueble- afirmó tener mensajes enviados por el empresario, pero cuando la Policía pidió verlos, ya no estaban disponibles.

