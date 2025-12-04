jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué recuerdo

Intercambio de camisetas y un tatuaje para siempre: la historia detrás de la foto de un arquero sanjuanino con un ex River

Ulises Tejada, arquero de Trinidad, conoció a Maximiliano Velazco cuando era un pibe de las inferiores de San Martín. Lo vio entrenar en el River Camp, quedó deslumbrado y desde entonces lo convirtió en su referente. Años después, el destino los cruzó en San Juan y el ex River, terminó sorprendiéndolo.

Por Antonella Letizia
image
2e2c5da7-a9a4-483c-83e8-c04a5d959508
Captura de pantalla 2025-12-04 170257
5e050352-8d5a-4a11-8af4-8ebc50a42085

La historia de Ulises Tejada tiene esas cosas impresionantes y entre tantas de ellas aparece la amistad entre dos arqueros: en la del sanjuanino y la de Maximiliano Velazco, hoy arquero de San Martín. Este vínculo inesperado se dio hace casi diez años en un viaje de inferiores de AFA al River Camp. El portero de la provincia -que en ese momento atajaba en séptima-, fue llamado para hacer banco en la quinta división y fue ahí cuando vio por primera vez al santafesino trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Lee además
penaflor, el equipo que fue verdugo de desamparados, tiene de cerebro a una gloria de san martin y suena con alcanzar la cima del regional
De apodo: Rey de Copas

Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional
¡misil!: mira a que velocidad pateo un penal el arquero del napoli
Video

¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

Lo que observó ese día lo dejó marcado. "Salía a cortar centros lejos, jugaba muy bien con los pies, era muy maduro para la edad. Dije: 'qué arquero, qué animal'", le dijo Tejada a Tiempo de San Juan.

image

Este año, cuando San Martín anunció oficialmente la llegada de Velazco, la sorpresa fue total. "No lo podía creer, volver a verlo ahora en mi club, en el club que amo desde que tengo 8 años", dice el arquero sanjuanino, que hoy defiende los colores de Trinidad en la Primera Local.

image

Pero el destino tenía otro plan. Hace pocos días, mientras el arquero experimentado de Santa Fe disfrutaba de la Fiesta del Sol con su novia, Ulises lo vio entre la gente: "Maxi, sos mi ídolo. Soy arquero y te sigo desde River", fueron las palabras del arquero León.

El ex River, sorprendido y con una humildad que también lo caracteriza, lo atendió enseguida. Ulises quería una foto, pero también una firma. Fue así como el arquero verdinegro terminó haciendo su firma en el brazo del sanjuanino para tatuárselo.

image

Sin esperar mucho por miedo a que se borre, al día siguiente se tatuó la firma. Subió la historia a Instagram y la reacción no tardó: Velazco la vio, lo empezó a seguir y le mandó un mensaje diciéndole que pasara por el club porque tenía algo para él.

"Esto es tuyo, amigo", le dijo Velazco a la salida del entrenamiento. Ulises también llevó su camiseta de Trinidad, la que usó en la última fecha e intercambiaron. "Estás loco, hermano. Es la primera vez que alguien se tatúa mi firma", cerró emocionado el ex River.

image
Temas
Seguí leyendo

La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Lionel Scaloni y un lugar de privilegio en el sorteo del Mundial: el rol que ocupará como DT campeón

"Matafuegos", "té con leche" y "escombro": los mejores apodos para usar con tus amigos en el fútbol 5

Gimnasia, en huelga: decidió no entrenarse a días del clásico con Estudiantes

El emotivo homenaje del rugby a Dylan: globos blancos y lágrimas por el niño de 13 años que movilizó a San Juan

El Cordillera Cup en San Juan suma acción con el Formato Americano y confirma figuras de peso en sus categorías principales

Pacman Fernández y Carabello, cara a cara: San Juan palpitó una noche histórica de boxeo por el título mundial

La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, en una entrevista con ESPN.
Voz autorizada

Lionel Messi y su sorprendente piropo a Boca: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?
Decisión

El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"