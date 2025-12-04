Intercambio de camisetas y un tatuaje para siempre: la historia detrás de la foto de un arquero sanjuanino con un ex River

La historia de Ulises Tejada tiene esas cosas impresionantes y entre tantas de ellas aparece la amistad entre dos arqueros: en la del sanjuanino y la de Maximiliano Velazco , hoy arquero de San Martín . Este vínculo inesperado se dio hace casi diez años en un viaje de inferiores de AFA al River Camp. El portero de la provincia -que en ese momento atajaba en séptima-, fue llamado para hacer banco en la quinta división y fue ahí cuando vio por primera vez al santafesino trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Lo que observó ese día lo dejó marcado. "Salía a cortar centros lejos, jugaba muy bien con los pies, era muy maduro para la edad. Dije: 'qué arquero, qué animal'", le dijo Tejada a Tiempo de San Juan .

image

Este año, cuando San Martín anunció oficialmente la llegada de Velazco, la sorpresa fue total. "No lo podía creer, volver a verlo ahora en mi club, en el club que amo desde que tengo 8 años", dice el arquero sanjuanino, que hoy defiende los colores de Trinidad en la Primera Local.

image

Pero el destino tenía otro plan. Hace pocos días, mientras el arquero experimentado de Santa Fe disfrutaba de la Fiesta del Sol con su novia, Ulises lo vio entre la gente: "Maxi, sos mi ídolo. Soy arquero y te sigo desde River", fueron las palabras del arquero León.

El ex River, sorprendido y con una humildad que también lo caracteriza, lo atendió enseguida. Ulises quería una foto, pero también una firma. Fue así como el arquero verdinegro terminó haciendo su firma en el brazo del sanjuanino para tatuárselo.

image

Sin esperar mucho por miedo a que se borre, al día siguiente se tatuó la firma. Subió la historia a Instagram y la reacción no tardó: Velazco la vio, lo empezó a seguir y le mandó un mensaje diciéndole que pasara por el club porque tenía algo para él.

"Esto es tuyo, amigo", le dijo Velazco a la salida del entrenamiento. Ulises también llevó su camiseta de Trinidad, la que usó en la última fecha e intercambiaron. "Estás loco, hermano. Es la primera vez que alguien se tatúa mi firma", cerró emocionado el ex River.