La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Debut con victoria. La Selección Sanjuanina de Futsal consiguió un triunfazo en la primera fecha del Nacional que se disputa en Santa Fe. Las chicas demostraron que están para más y sellaron los primeros tres puntos.
El combinado local se impuso 10-1 frente a la Selección Tucumana y tuvo un debut soñado en la competencia que se disputa en Santa Fe.
Después de un viaje largo y de sumar un entrenamiento previo al inicio de la competencia, el combinado sanjuanino que dirige Marcelo Vega chocó frente a Tucumán y lo venció 10-1. Sin duda, la jugadora del partido fue Melany Lela, que se despachó con un cuarteto de goles. Gianella Castán anotó doblete y el resto vino por parte de Evelyn Ribes, Cecilia Villafañe, Guadalupe Gómez y Ruth Garín.
Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys
La Sanjuanina integra la Zona A junto a la Rosarina, Tucumán y Posadas de Misiones. En el Grupo B está Santa Elena de Entre Ríos, Ushuaia, Bariloche y Villa Mercedes de San Luis.
Viernes 5 - 19hs
Vs. Posadas
Sábado 6 - 21hs
Vs. Rosarina
01- Rosa del Carmen Álvarez (Club Minero), 02- Ruth Elizabeth Garín (Colón Junior), 03- Evelin Alejandra Gutiérrez (La Gloria), 04- Sofía Celeste Oliva (Palermo), 05- Paula Martina Sosa (La Gloria), 06- Evelyn Magalí Ribes (Club Minero), 07- Gianella Nahir Castan (Palermo), 08- Cecilia Villafañe Quiroga (Juventud Rivera), 09- Virginia Andrea Jofré (La Gloria), 10- Melany Alejandra Lela (La Gloria), 11- María Guadalupe Gómez (Palermo), 12. Karen Romina Galeote (La Gloria), y 13- Yazmín Guadalupe Chaparro (Colón Junior).
Fecha 2: Sanjuanina vs. Posadas (viernes 05 a las 19:00): www.youtube.com/watch?v=xnYPUhrrVXA
Fecha 3: Sanjuanina vs. Rosarina (sábado 06 a las 21:00): www.youtube.com/watch?v=Y77aVG3vF2A