La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Debut con victoria. La Selección Sanjuanina de Futsal consiguió un triunfazo en la primera fecha del Nacional que se disputa en Santa Fe. Las chicas demostraron que están para más y sellaron los primeros tres puntos.

Después de un viaje largo y de sumar un entrenamiento previo al inicio de la competencia, el combinado sanjuanino que dirige Marcelo Vega chocó frente a Tucumán y lo venció 10-1. Sin duda, la jugadora del partido fue Melany Lela, que se despachó con un cuarteto de goles. Gianella Castán anotó doblete y el resto vino por parte de Evelyn Ribes, Cecilia Villafañe, Guadalupe Gómez y Ruth Garín.

Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys

image

La Sanjuanina integra la Zona A junto a la Rosarina, Tucumán y Posadas de Misiones. En el Grupo B está Santa Elena de Entre Ríos, Ushuaia, Bariloche y Villa Mercedes de San Luis.

El fixture:

Viernes 5 - 19hs

Vs. Posadas

Sábado 6 - 21hs

Vs. Rosarina

Las jugadoras que integran el plantel:

01- Rosa del Carmen Álvarez (Club Minero), 02- Ruth Elizabeth Garín (Colón Junior), 03- Evelin Alejandra Gutiérrez (La Gloria), 04- Sofía Celeste Oliva (Palermo), 05- Paula Martina Sosa (La Gloria), 06- Evelyn Magalí Ribes (Club Minero), 07- Gianella Nahir Castan (Palermo), 08- Cecilia Villafañe Quiroga (Juventud Rivera), 09- Virginia Andrea Jofré (La Gloria), 10- Melany Alejandra Lela (La Gloria), 11- María Guadalupe Gómez (Palermo), 12. Karen Romina Galeote (La Gloria), y 13- Yazmín Guadalupe Chaparro (Colón Junior).

¿Por dónde ver los partidos?

Fecha 2: Sanjuanina vs. Posadas (viernes 05 a las 19:00): www.youtube.com/watch?v=xnYPUhrrVXA

Fecha 3: Sanjuanina vs. Rosarina (sábado 06 a las 21:00): www.youtube.com/watch?v=Y77aVG3vF2A