Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El emotivo homenaje del rugby a Dylan: globos blancos y lágrimas por el niño de 13 años que movilizó a San Juan La comunidad del Jockey Club de Rugby, institución a la que el menor pertenecía como jugador de la categoría M13, organizó este miércoles un sentido homenaje en la cancha donde el pequeño compartió entrenamientos, partidos y amistades. Chicos, padres, entrenadores y dirigentes formaron un círculo para despedirlo con palabras sinceras, abrazos y lágrimas contenidas. Más info en www.tiempodesanjuan.com #SanJuan #tiempodesanjuan #rugby #homenaje"

View this post on Instagram