jueves 4 de diciembre 2025

Video

El emotivo homenaje del rugby a Dylan: globos blancos y lágrimas por el niño de 13 años que movilizó a San Juan

Sus compañeros, entrenadores y familias del Jockey Club le dedicaron un emotivo homenaje que incluyó palabras cargadas de amor y una suelta de globos blancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jockey

El ambiente del rugby se vio conmovido en los últimos días después de la muerte de Dylan Paratore, el niño de 13 años que movilizó a toda la provincia. La noticia generó una ola de mensajes de pesar y un fuerte acompañamiento a su familia.

La comunidad del Jockey Club de Rugby, institución a la que el menor pertenecía como jugador de la categoría M13, organizó este miércoles un sentido homenaje en la cancha donde el pequeño compartió entrenamientos, partidos y amistades. Chicos, padres, entrenadores y dirigentes formaron un círculo para despedirlo con palabras sinceras, abrazos y lágrimas contenidas.

