Inician las inscripciones para la colonia de verano gratuita destinada a personas mayores

Esta propuesta está dirigida a quienes forman parte de los programas “Activate” y “Adultos Saludables” y público en general que quiera sumarse a estos espacios que promueven la actividad física, la recreación y el bienestar integral de cientos de adultos mayores en toda la provincia.

La colonia se desarrollará del 7 al 30 de enero, en el horario de 8 a 13, en el Camping de ATSA, donde los participantes podrán disfrutar de actividades deportivas, recreativas, acuáticas y de socialización, todas coordinadas por un equipo de profesionales especialmente capacitados.

Las inscripciones deberán realizarse de manera presencial del 4 al 9 de diciembre, de 8 a 13, en el Edificio Mitre (Mitre 15 Este), 3.º piso “A”. Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI y certificado de apto médico, que indique su condición para realizar actividades deportivas y recreativas. Los cupos son limitados.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a tráves de la Secretaria de Deporte, se invita a todas las personas mayores que integran estos programas a participar de esta experiencia que cada año se consolida como un espacio de inclusión, salud y encuentro comunitario.