Baigorrí argumentó la reforma de la Fiscalía General: "Prefiero ser la mejor versión mía que una mala versión del doctor Quattropani"

Guillermo Baigorrí asumió recientemente como Fiscal General de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Su llegada al cargo se produjo en un contexto de alta expectativa, dado que sucedió a Eduardo "Jimmy" Quattropani , quien estuvo a la cabeza de la Fiscalía durante 32 años. Si bien Baigorrí reconoció el trabajo de su antecesor en el diseño y manejo de la fiscalía, especialmente en la implementación del sistema acusatorio adversarial -por el cual San Juan está reconocida a nivel país-, sostuvo que es necesario una visión renovada.

Tras cumplir apenas ocho días hábiles en funciones, el Fiscal General explicó que su visión es ofrecer una "impronta distinta". El cambio generó inicialmente un "ruido" en la institución, algo que Baigorrí atribuyó a la "pequeñas resistencias a los cambios" propias de la humanidad. No obstante, señaló que hoy existe una predisposición positiva y la gente percibe que los cambios no los afectan, sino que, por el contrario, "los reivindica".

"Había una manera, un modo de funcionar diseñado por el doctor Quattropani, que estaba implantado, estaba prácticamente institucionalizado como funcionamiento natural. Yo no soy Quattropani, no podría intentar ser Quattropani, si no prefiero ser la mejor versión mía que una mala versión del doctor Quattropani. Entonces, la mejor versión mía era una impronta distinta. Yo hay aunque reconozco sus méritos, también creo que hay muchas cosas que yo hago distinto, haría distinto. De hecho, he implementado un montón de cambios en lo que va de estos 8 días. Dije, tengo que hacerlo distinto. Y así es que implementé cambios en cuanto al personal que me acompaña. Eso es obvio, porque tenía que traer la gente de mi estricta confianza, lo cual no significa que se pueda interpretar que yo no confiaba en los que estaban, no para nada. Pero como había cambios, me parecía que debía implementarlos con gente nueva y así es", disparó en el programa "Es lo que hay" (Canal 13 San Juan).

Medidas

Uno de los primeros ejes de la gestión de Baigorrí, como remarcó, fue la modificación del equipo de trabajo. El principal cambio estructural se centró en la eliminación de la figura del fiscal supervisor. Baigorrí confirmó que suprimió dicha figura, que era una tarea creada por la Fiscalía y no contemplada en la ley. Al suspender la tarea de supervisor, se modificaron los técnicos.

Respecto a quienes ocupaban esos puestos, Baigorrí sostuvo que: "yo creo que ellos eran los verdaderos mentores de este sistema. Ellos tenían una jerarquía verdaderamente respetable, habían hecho funcionar". Por ello, decidió que "no correspondía que yo viniera de afuera a bajarles el nivel de decisión y ponerlos en una categoría inferior". Tras esta decisión, los supervisores Rolando Lozano, Fernando Rahmé, Federico Ozollo y Andrés Noguera renunciaron a sus cargos. Posteriormente, Baigorrí designó a Fabián Héctor Meló, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta para supervisar el ámbito penal del Ministerio Público, aunque no ejercen la función específica de supervisión.

Este reordenamiento se apoya en una visión de descentralización y responsabilidad directa. La administración del recurso humano, que hasta hace poco estaba muy centralizada en la Fiscalía General (afectando decisiones como vacaciones o turnos), fue devuelta a los titulares de las fiscalías.

El Fiscal General remarcó la noción de "equipo", donde cada persona cumple una función y existe colaboración mutua. Sin embargo, por lo que dijo, el pilar de su reforma es jerarquizar la autonomía del fiscal del caso. "Cada fiscal se tiene que hacer responsable de su fiscalía y de sus hechos y de sus acciones", afirmó.

La nueva estructura jerárquica se compone de fiscales, coordinadores, fiscales de impugnación y el fiscal general. Con la supresión del supervisor, Baigorrí dejó claro a los fiscales coordinadores que debían hacerse cargo de la tarea que les corresponde. Este sistema busca que los fiscales del caso sean "dueños de la acción", ubicándolos en su rol y responsabilizándolos por sus funciones. El mensaje central para los fiscales fue, según Baigorrí describió, que "a partir de ahora ustedes son los dueños de la acción y ustedes son los responsables de lo de de la decisión que tienen que tomar. Ya no está nadie a los los cuales le puedan estar consultando o rindiendo o cumpliendo lo que se dice".

Transparencia

Consultado sobre la práctica histórica de archivar o "cajonear" denuncias complejas, especialmente aquellas vinculadas a estructuras de poder (político, empresas o gremios), Baigorrí aclaró que no le consta que haya denuncias archivadas actualmente. Subrayó la obligación del Ministerio Público: "Si usted hace una denuncia, yo debo tomar la denuncia y debemos investigar", sentenció.

El Fiscal General garantizó que los fiscales gozarán de total libertad para actuar, sin necesidad de pedir autorización previa ante denuncias de nombres o situaciones "complicadas". El objetivo es que la investigación se realice sin importar el involucrado.

Baigorrí concluyó que estos cambios buscan establecer "seguridad jurídica" e "institucionalidad" para que San Juan, en un contexto de crecimiento como la minería, ofrezca un "estado de derecho serio".