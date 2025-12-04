jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia por presunto fraude millonario en la venta de 6 autos

La jueza Calia Maldonado ordenó inhibición de bienes, anotación de litis y prohibición de innovar para impedir movimientos sobre los autos para Lucas Robles y Miguel Mercado, los principales señalados.

Por Juan Ortiz
image

Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia este jueves por la posible comercialización fraudulenta de una serie de vehículos pertenecientes a una agencia de alquiler. La jueza Celia Maldonado dispuso la formalización de la investigación por un plazo de 12 meses contra Lucas Robles y Miguel Mercado, señalados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos responsables de maniobras destinadas a transferir y vender autos sin autorización del propietario legítimo.

Lee además
Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró que la AFA tiene que dar explicaciones.
Necesaria transparencia

La AFA, bajo la lupa de la Inspección General de Justicia: "Tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares"
citaron en la justicia a wanda nara por la detencion del abogado nicolas payarola: lo hundio
Directa

Citaron en la Justicia a Wanda Nara por la detención del abogado Nicolás Payarola: lo hundió
image

La investigación nació a partir de la denuncia de Gonzalo Ejiel Saracena, dueño de una agencia de alquiler sin chofer ubicada en Avenida Montaño 2442 Oeste, en Rivadavia. El hombre relató que al regresar de un viaje al exterior notó que cinco de sus vehículos no estaban en el garaje del comercio, y que luego descubrió que habían sido trasladados sin su permiso a otro local vinculado a Mercado. Quien tenía a su cargo la administración era Lucas Robles, empleado de confianza del denunciante y autorizado solo de forma verbal para ofrecer unidades en venta, siempre con acuerdo previo.

image

Según el expediente, Robles habría entregado los autos a Mercado bajo la promesa de una supuesta operación comercial. Incluso se firmaron contratos de alquiler a modo de garantía por siete semanas, pero el pago nunca llegó. Con el correr de los días, Saracena recibió información de que al menos dos de los vehículos ya habían sido vendidos en Mendoza, y posteriormente constató que otros dos estaban exhibidos en una agencia de automotores en Rawson, cuyo dueño aseguró haberlos adquirido de Mercado por más de 27 millones de pesos.

image

Ante el riesgo de disposición de los bienes, la jueza Maldonado dictó medidas cautelares para preservar el patrimonio en disputa. Ordenó: Inhibición general de bienes para Robles y Mercado, prohibición de innovar sobre seis vehículos ligados al caso y anotación de litis, con comunicación formal a los registros automotores para impedir transferencias o cambios de titularidad hasta que finalice la investigación.

image

Además, la causa acumula otros capítulos: una mujer que compró un Ford Ka entregando dinero y un vehículo propio como parte de pago, y el testimonio de Leonardo Fojo, quien afirmó haber adquirido dos autos de Mercado creyendo que estaban en regla.

El Ministerio Público Fiscal investigará si existió fraude, administración infiel o estafa mediante venta y circulación irregular de automóviles pertenecientes a la agencia. Durante los próximos 12 meses se buscará reconstruir la ruta comercial de cada unidad, determinar responsabilidades penales y cuantificar el perjuicio económico para para establecer el monto de inhibición para los acusados.

Temas
Seguí leyendo

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Un joven se descompensó cuando iba en bicicleta a la fiesta de Santa Bárbara en Mogna y lo asistieron en medio del camino

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Revés para el sanjuanino en la mira de graves ultrajes sexuales: iría a juicio con pedido de pena mayor a 10 años

Le dieron un tiro a un sujeto que les entró a robar en Rivadavia: dos fueron condenados y quedaron libres

Nueve años de pena para el sujeto que violó y le robó a una joven en Médano de Oro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

El Paso de Agua Negra: los sanjuaninos que viajen a Chile deben tener en cuenta que se encarecieron las compras por la baja del dólar en el país vecino.
Impacto en el bolsillo sanjuanino

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°