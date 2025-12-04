Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia por presunto fraude millonario en la venta de 6 autos

Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia este jueves por la posible comercialización fraudulenta de una serie de vehículos pertenecientes a una agencia de alquiler. La jueza Celia Maldonado dispuso la formalización de la investigación por un plazo de 12 meses contra Lucas Robles y Miguel Mercado , señalados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos responsables de maniobras destinadas a transferir y vender autos sin autorización del propietario legítimo.

La investigación nació a partir de la denuncia de Gonzalo Ejiel Saracena , dueño de una agencia de alquiler sin chofer ubicada en Avenida Montaño 2442 Oeste, en Rivadavia. El hombre relató que al regresar de un viaje al exterior notó que cinco de sus vehículos no estaban en el garaje del comercio , y que luego descubrió que habían sido trasladados sin su permiso a otro local vinculado a Mercado . Quien tenía a su cargo la administración era Lucas Robles , empleado de confianza del denunciante y autorizado solo de forma verbal para ofrecer unidades en venta, siempre con acuerdo previo.

Según el expediente, Robles habría entregado los autos a Mercado bajo la promesa de una supuesta operación comercial. Incluso se firmaron contratos de alquiler a modo de garantía por siete semanas, pero el pago nunca llegó. Con el correr de los días, Saracena recibió información de que al menos dos de los vehículos ya habían sido vendidos en Mendoza, y posteriormente constató que otros dos estaban exhibidos en una agencia de automotores en Rawson, cuyo dueño aseguró haberlos adquirido de Mercado por más de 27 millones de pesos.

Ante el riesgo de disposición de los bienes, la jueza Maldonado dictó medidas cautelares para preservar el patrimonio en disputa. Ordenó: Inhibición general de bienes para Robles y Mercado, prohibición de innovar sobre seis vehículos ligados al caso y anotación de litis, con comunicación formal a los registros automotores para impedir transferencias o cambios de titularidad hasta que finalice la investigación.

Además, la causa acumula otros capítulos: una mujer que compró un Ford Ka entregando dinero y un vehículo propio como parte de pago, y el testimonio de Leonardo Fojo, quien afirmó haber adquirido dos autos de Mercado creyendo que estaban en regla.

El Ministerio Público Fiscal investigará si existió fraude, administración infiel o estafa mediante venta y circulación irregular de automóviles pertenecientes a la agencia. Durante los próximos 12 meses se buscará reconstruir la ruta comercial de cada unidad, determinar responsabilidades penales y cuantificar el perjuicio económico para para establecer el monto de inhibición para los acusados.