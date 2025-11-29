Citaron en la Justicia a Wanda Nara por la detención del abogado Nicolás Payarola: lo hundió

Esta última semana, el reconocido abogado Nicolas Payarola fue detenido por presuntas estafas y según las pesquisas su situación es muy compleja. La que estuvo involucrada -no directamente- en el caso fue Wanda Nara , ya que hace unos años era su letrado.

Ante esta situación, Wanda Nara fue citada por la justicia para tomar declaración y la conductora de MasterChef no tuvo pelos en la lengua. Además habló con la prensa y destrozó al abogado que ahora está en la mira por múltiples fraudes.

Qué dijo Wanda Nara del abogado Nicolás Payarola

Wanda Nara tenía mucha bronca porque Payarola fue quién quiso que la empresaria fuera a declarar porque estaría involucrada en el delito que se le estaba endilgando: “Voy a solicitar la comparecencia como testigo de Wanda Solange Nara. A mi criterio nada tengo que ver con el hecho que se me endilga”.

Wanda Nara aseguró en DDM: “Yo también fui estafada”. Es que, según se desprende de los dichos de Payarola sería Nara quien debería hacerse cargo de la deuda con las abogadas.

“Yo voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia. Porque estoy a disposición”, cerró Wanda Nara en diálogo con Záffora.