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Increíble historia

Descubrieron que fueron cambiadas al nacer hace 40 años y el caso llegó a la Justicia

Paula y Gabriela,nacieron el 22 de marzo de 1986, en el Hospital Italiano, con apenas 13 minutos de diferencia y el rumbo de sus vidas cambió para siempre.

Por Agencia NA
A los 40 años, dos mujeres se enteraron de que las cambiaron al nacer y crecieron con la familia equivocada.

A los 40 años, dos mujeres se enteraron de que las cambiaron al nacer y crecieron con la familia equivocada.

Dos mujeres, Paula y Gabriela, descubrieron 40 años después que fueron cambiadas al nacer en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires y el caso derivó en una investigación judicial para determinar lo ocurrido. Ambas nacieron el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano, con apenas 13 minutos de diferencia, y fueron criadas por familias distintas que creían ser sus padres biológicos.

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Sus vidas transcurrieron con destinos totalmente opuestos. La primera de ellas se fue a vivir a Miami de muy chiquita en una familia de profesionales y hoy es una abogada que está casada con dos hijos, una vida ciertamente acomodada. La otra, vivió en una modesta casa de Morón de clase media y transcurrió una infancia con las necesidades típicas de una familia que lucha por llegar a fin de mes.

La verdad de ambas salió a la luz luego de que una de ellas se realizara un estudio genético por curiosidad, cuyo resultado no coincidía con su familia, lo que motivó un análisis de ADN que confirmó que no tenía vínculo biológico con sus padres.

A partir de esa situación, se inició una investigación que permitió ubicar a la otra mujer, con quien también se realizaron estudios genéticos que ratificaron el intercambio al nacer.

La causa derivó en una denuncia judicial por supresión de identidad y otras posibles irregularidades, mientras se analizan documentos del hospital y se busca determinar cómo se produjo el intercambio de las recién nacidas.

En ese marco, las dos mujeres pudieron reencontrarse con sus familias biológicas en un hecho que marcó un punto de inflexión en sus vidas, mientras la Justicia intenta esclarecer responsabilidades en un caso que generó fuerte impacto por haberse mantenido oculto durante cuatro décadas.

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