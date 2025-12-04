jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran susto

Un joven se descompensó cuando iba en bicicleta a la fiesta de Santa Bárbara en Mogna y lo asistieron en medio del camino

El chico se dirigía junto a su padre desde Santa Lucía hacia la localidad jachallera cuando comenzó a sentirse mal y debió pedir auxilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta, desde Santa Lucía hacia la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara. (Foto: InfoAlbardón)

Un joven fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta, desde Santa Lucía hacia la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara. (Foto: InfoAlbardón)

Un adolescente de 17 años fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta con su padre desde Santa Lucía hacia Jáchal, para participar de la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara.

Lee además
condenaron por grooming a un cordobes que se hacia pasar por una nena de 10 anos: pasara 4 anos en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
reves para el sanjuanino en la mira de graves ultrajes sexuales: iria a juicio con pedido de pena mayor a 10 anos
Tribunales

Revés para el sanjuanino en la mira de graves ultrajes sexuales: iría a juicio con pedido de pena mayor a 10 años

Esta mañana, alrededor de las 08:00, un móvil de la Comisaría 18ª fue enviado por el CISEM 911 hacia el camino viejo a Mogna, a unos 30 kilómetros de Villa General San Martín, para responder a una emergencia médica.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un menor de 17 años que había sufrido una descompensación mientras pedaleaba junto a su padre, según informó el medio InfoAlbardón. Ambos se trasladaban desde el departamento Santa Lucía hacia la localidad jachallera para participar de la ceremonia religiosa en honor a Santa Bárbara.

Debido a la falta de comunicación con el servicio de emergencias médicas 107, el personal policial resolvió trasladar al joven y a su padre en el móvil oficial hasta el Hospital Dr. José Giordano. Allí, el adolescente recibió la atención profesional necesaria.

El rápido accionar policial resultó fundamental para que el menor pudiera ser asistido a tiempo y continuar su recuperación sin complicaciones.

Temas
Seguí leyendo

Le dieron un tiro a un sujeto que les entró a robar en Rivadavia: dos fueron condenados y quedaron libres

Nueve años de pena para el sujeto que violó y le robó a una joven en Médano de Oro

El dramático testimonio del empresario baleado: "Mi hija forcejeó con el ladrón y le dispararon"

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Cometió cuatro estafas por cerca de $70.000.000 y se salvó de ir al penal de Chimbas

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis
En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Castillo, a la izquierda; junto a la directora del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado y empresarios, en la reunión realizada el sábado pasado en Calingasta. 
Crisis política

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 
Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV