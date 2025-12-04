Un joven se descompensó cuando iba en bicicleta a la fiesta de Santa Bárbara en Mogna y lo asistieron en medio del camino

Un joven fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta, desde Santa Lucía hacia la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara. (Foto: InfoAlbardón)

Un adolescente de 17 años fue asistido de urgencia en pleno camino a Mogna, luego de descompensarse mientras viajaba en bicicleta con su padre desde Santa Lucía hacia Jáchal, para participar de la tradicional fiesta en honor a Santa Bárbara.

Esta mañana, alrededor de las 08:00, un móvil de la Comisaría 18ª fue enviado por el CISEM 911 hacia el camino viejo a Mogna, a unos 30 kilómetros de Villa General San Martín, para responder a una emergencia médica.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un menor de 17 años que había sufrido una descompensación mientras pedaleaba junto a su padre, según informó el medio InfoAlbardón. Ambos se trasladaban desde el departamento Santa Lucía hacia la localidad jachallera para participar de la ceremonia religiosa en honor a Santa Bárbara.

Debido a la falta de comunicación con el servicio de emergencias médicas 107, el personal policial resolvió trasladar al joven y a su padre en el móvil oficial hasta el Hospital Dr. José Giordano. Allí, el adolescente recibió la atención profesional necesaria.

El rápido accionar policial resultó fundamental para que el menor pudiera ser asistido a tiempo y continuar su recuperación sin complicaciones.