Nueve años de pena para el sujeto que violó y le robó a una joven en Médano de Oro

Agustín Peña Espejo, de 21 años, el sujeto que violó y le robó a una joven en Médano de Oro en mayo pasado, este jueves fue condenado a 9 años de prisión efectiva tras celebrarse un juicio abreviado. El imputado estaba acorralado, las pruebas contra él eran contundentes y antes de someterse a debate decidió admitir su autoría e ir a una solución alternativa.

El fiscal Roberto Ginsberg (subrogando al fiscal Mario Panetta) y la ayudante fiscal Verónica Recio llegaron a un acuerdo de abreviado con el defensor de este sujeto, el doctor Juan Marcos Zapata. Los puntos fueron presentados al juez Javier Figuerola y este homologó condenándolo a 9 años de prisión.

El gravísimo hecho ocurrió en mayo de este año. La damnificada se dirigía a su trabajo en bicicleta y fue abordada y atacada violentamente en la mañana del 17 de mayo de 2025, en un sector desolado por Agustín Osvaldo Peña Espejo.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en el callejón Los Sauces, zona de Médano de Oro. Conforme al expediente judicial, Peña Espejo, quien caminaba por la zona, se abalanzó sobre la mujer que circulaba en su bicicleta tras salir de un trabajo de cuidado de ancianos.

La mujer fue derribada y, bajo amenazas de fue obligada a ir a una zona oculta entre la vegetación. Allí, el sujeto la obligó a cometer actos de índole sexual y luego la violó sin usar protección.

Tras la agresión sexual, Peña Espejo revisó la mochila de la víctima, pero no sustrajo dinero. Sin embargo, la intimidó hasta que le entregó su teléfono celular, mientras la amenazaba con buscarla y matarla si hacía algo.

Acto seguido, el agresor huyó del lugar en la bicicleta de la víctima. La dejó abandonada en inmediaciones de calle 13 al este de Ruta 40, y continuó su camino a pie.

Peña Espejo, en tanto, llegó a casa de un tío en Pocito, donde rompió el chip del celular robado y lo vendió a su familiar por setenta mil pesos, retirándose de la vivienda cerca de las 20:30 horas de ese mismo día.

Cabe destacar que a este sujeto lo atraparon a los días con la investigación que realizó UFI CAVIG. Además de las pruebas científicas, la misma víctima hizo un reconocimiento y señaló directamente a su agresor, Agustín Peña Espejo.