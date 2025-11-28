Stefani, la niña de Pocito que se convirtió en la más lectora de San Juan: "Nunca me rindo"

Stefani Bianca Pacheco tiene 11 años, vive en Villa Aberastain, Pocito, y acaba de lograr algo que la llenó de orgullo a ella, a su familia y a toda su escuela: fue reconocida como la niña que más leyó en San Juan por Fundación Leer , en el marco del Premio al Chico más Lector 2025.

La pequeña Stefi, como todos la llaman, cursa en la escuela Antonino Aberastain, donde su docente de Lengua, Sandra Valeria Díaz Maldonado , la acompañó en este camino lector que hoy recibe un reconocimiento provincial.

Al conocerse el resultado, Stefi dejó una reflexión que pinta de cuerpo entero su personalidad curiosa y persistente: “Siempre se puede aprender algo nuevo si estás dispuesto a escuchar y aprender. Nunca me rindo”.

Un amor por los cuentos desde siempre

Su mamá, Yamila González, cuenta que la pasión de Stefi por los libros nació desde muy chiquita.

“Siempre le gustaban, le llamaban mucho la atención los cuentos. Cuando se enteró de que fue la ganadora fue una emoción muy grande, nunca pensó que lo lograría”, expresó en diálogo con Tiempo de San Juan.

Stefany junto a la docente Sandra Díaz Maldonado

Stefi sueña con ser doctora “para sanar a personas que necesiten ayuda”, dice Yamila. “Es muy solidaria y le encanta ayudar”. Además de ser aplicada en la escuela, la niña practica vóley, lee muchísimo y disfruta jugar con sus primos, primas y hermanos.

Un premio que marca el esfuerzo colectivo

Para la docente Sandra Maldonado, el premio es también un reconocimiento al trabajo colectivo.

Recordó que es el segundo año consecutivo que la institución recibe esta distinción provincial: “Es una hermosa noticia y nos insta a seguir trabajando”.

"La lectura es una herramienta fundamental para el éxito académico y personal de los alumnos de sexto grado en las aulas y en sus vidas. No solo es una habilidad básica sino también es una puerta hacia la comprensión, la creatividad y la empatía", expresó la docente. Dijo que, al fomentar la lectura en las aulas, se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar su vocabulario, expresar sus sentimientos, sus experiencias e intereses.

"Utilizar la tecnología en el espacio de Lengua hace que la lectura sea más interactiva y atractiva ¡Hagamos que la lectura sea una parte divertida y fascinante en la educación!", concluyó.

El reconocimiento llega de la mano de Fundación Leer, que celebró la cuarta edición del Premio al Chico más Lector. La iniciativa distingue a los niños y adolescentes que más libros leyeron durante el año en la plataforma gratuita Desafío Leer. El Club.

Stefani Pacheco San Juan

Este año participaron chicos de 7 a 17 años de todo el país, y el ganador nacional fue Andrés Vildoza Costa, de 12 años, de Catamarca.

El objetivo es fomentar el hábito lector desde edades tempranas y democratizar el acceso a libros de calidad. La plataforma ya reunió a más de 266 mil chicos y chicas, que leyeron más de 866 mil libros.

Una inspiración para su escuela

Con su constancia, su curiosidad y un mensaje potente —“Nunca me rindo”—, Stefi se convirtió en una inspiración para sus compañeros y para tantos chicos sanjuaninos que descubren en los libros nuevos mundos por explorar.

A su corta edad, ya demuestra que la lectura puede cambiar caminos, abrir puertas y encender sueños. Y el suyo, sin duda, recién empieza.