domingo 30 de noviembre 2025

Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Amigos y familiares despidieron con emotivos mensajes a Rubén Sánchez. Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales continúa investigando las causas del siniestro ocurrido el sábado por la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Uno de los mensajes más comentados expresó: “Descansa en paz, locura. Buen viaje hacia donde vayas. Te fuiste antes, solo eso, pero allá vamos todos al mismo lugar, unos antes y otros después. Así que esto es un hasta algún momento, cuando nos volvamos a ver. Abrazo al cielo, loco”.

image

Otro amigo escribió un extenso y sentido adiós: “La vida es solo un suspiro… Vuela alto querido hermano Chuchy (Rubén), que tu mano sobre el acelerador por la ruta celestial te lleve al descanso eterno. Siempre estarán en nuestra memoria tus locuras y ocurrencias, esas que nos hacían cagar de risa. QEPD. No es un adiós, es un hasta pronto. Se te va a extrañar en todas, loco. Buena ruta, buenos vientos siempre”.

image

Mientras tanto, la investigación sobre el trágico siniestro avanza. Sánchez, oriundo de Villa Don Arturo (Santa Lucía), murió en el acto tras impactar contra un poste de luz en calle Vidart, antes de calle 7. Circulaba de sur a norte en su moto Appia 200cc cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control y se desvió hacia el costado de la calzada. Aunque llevaba casco, la violencia del choque no le dio posibilidades de sobrevivir.

La zona fue acordonada durante varias horas para que personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales realizara pericias. La fiscal ayudante de turno, Romina Mascarell, supervisó las actuaciones en el lugar.

image

Entre las hipótesis iniciales, los investigadores no descartan que el motociclista pudiera haberse quedado dormido, aunque será la autopsia la que determine con mayor precisión qué ocurrió en los últimos instantes de vida de la víctima.

