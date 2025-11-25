Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Un bodeguero y docente fue detenido por la supuesta golpiza contra su pareja. El episodio ocurrió en la madrugada de este lunes en Pocito, cuando una patrulla policial intervino tras un llamado que alertaba sobre una agresión dentro de una camioneta estacionada en un sector oscuro. La víctima, una mujer de 34 años, fue encontrada en estado de shock y con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Al llegar a la zona de Vidart antes de Calle 9, los efectivos hallaron una Toyota Hilux detenida y, en el asiento delantero, a un hombre que aseguró estar solo. Durante la inspección del vehículo, los policías descubrieron en los asientos traseros a la mujer herida y, minutos después, identificaron al conductor como Juan Carlos Camuñas González, un conocido enólogo sanjuanino, propietario de Finca Camuñas y docente de la carrera de Enología.

image Este es Juan Carlos Camuñas González.

La víctima presentaba golpes en el rostro, lastimaduras en la boca, tierra adherida al cuerpo y marcas compatibles con una agresión reciente. Los uniformados describieron un cuadro de fuerte nerviosismo y múltiples lesiones en el cuello, la espalda, los brazos y las piernas. Personal médico del 107 la asistió en el lugar, mientras intervenía el ayudante fiscal de turno.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, donde más tarde se dispuso avanzar con las actuaciones penales correspondientes. Según indicaron fuentes judiciales, se iba a radicar otra denuncia en la UFI Cavig, pero esto todavía no se concreto, confirmaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN.

Recién en esta instancia intervino el fiscal Alberto Martínez, quien prevé formalizar la causa en las próximas horas. La investigación avanzaría con celeridad debido a la gravedad del cuadro con el que fue encontrada la mujer.