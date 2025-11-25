La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

El Gobierno nacional denunció a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de "Sur Finanzas", por presunto lavado de dinero y maniobras de evasión fiscal que podrían superar los $3.327 millones, vinculada al caso de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El hombre sindicado tiene fuertes lazos con el fútbol argentino, sobre todo con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia. Esta relación que le abrió las puertas a hacer negocios (como el otorgamiento de préstamos con tasas de interés altísimas) con diferentes clubes, como San Lorenzo de Almagro. El escándalo tiene su derrame en San Juan: resulta que la empresa del escándalo es uno de los sponsors de San Martín, recientemente descendido a la Primera Nacional.

La denuncia contra Vallejo surge a partir de una investigación de la DGI que detectó maniobras presuntamente vinculadas al lavado de dinero y a la evasión fiscal a través de su empresa Sur Finanzas. El organismo identificó movimientos por cientos de miles de millones de pesos operados mediante su billetera virtual, asociados a contribuyentes sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y personas sin actividad fiscal declarada, lo que encendió alertas sobre el origen de los fondos. Además, en una causa paralela por corrupción en contratos públicos, surgieron mensajes que conectan a operadores de ese circuito de dinero ilícito con el uso de la aplicación de criptomonedas de Sur Finanzas, lo que llevó a la sospecha de que la plataforma podría haber sido utilizada como vehículo para blanquear recursos provenientes de esas maniobras.

En este contexto, se develaron los fuertes vínculos que Vallejo tiene con Tapia y el fútbol argentino. De hecho, la marca aparece como sponsor de clubes como Barracas Central y Racing, y prestó dinero a instituciones como Banfield y San Lorenzo. El presidente del Ciclón, denunciado también por corrupción dentro del club, se mostró en varias fotos con Vallejo.

Pero este escándalo no termina en Buenos Aires. En San Juan, San Martín tiene a Sur Finanzas como uno de sus principales sponsors. El logo de la financiera aparece en el dorso de la camiseta, justo en la parte superior. La primera vez que se presenta a la empresa en las redes sociales del Verdinegro es en febrero del 2025, con una publicación compartida con la cuenta de la compañía de la polémica.

Cabe recordar que el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, tiene una estrecha relación con Tapia. De hecho, es el secretario de selecciones nacionales de AFA y miembro comité ejecutivo de AFA.