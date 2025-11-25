A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

“Fue aterrador” y “doloroso” recordar todo, expresó Nadia Ailín Barrionuevo , la mamá del bebé que perdió la vida durante un parto en el Hospital Guillermo Rawson en 2021. La joven presenció este martes los alegatos del juicio contra la obstetra Daniela Saldívar y escuchó los argumentos de la fiscalía, que solicitó una pena de tres años y seis meses de prisión y más de diez años de inhabilitación por su presunta responsabilidad en la muerte del niño.

Investigación por mala praxis Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

La joven siguió cada instancia del proceso y también estará presente este miércoles por la tarde, cuando la médica diga sus últimas palabras y el juez de Garantías Alberto Caballero comunique su veredicto. El equipo integrado por el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Adrián Elizondo, de la UFI Delitos contra la Propiedad, reiteró la acusación contra la profesional por el delito de homicidio culposo por mala práxis.

Según la acusación, Nadia Barrionuevo ingresó a la Maternidad del Hospital Rawson el 13 de junio de 2021 y permaneció en trabajo de parto hasta cerca del mediodía del 14 de junio. El bebé nació casi sin vida, presentaba múltiples lesiones compatibles con asfixia prolongada y fue reanimado, aunque ya tenía muerte cerebral. Finalmente falleció el 7 de julio, veinticinco días después.

Para la fiscalía, Saldívar tenía a su cargo la asistencia de la embarazada y la conducción del parto, y por esa razón le atribuyen toda la responsabilidad en el desenlace fatal. La teoría oficial sostiene que la médica omitió actuar ante un trabajo de parto que llevaba horas sin avanzar y que mostraba signos evidentes de estancamiento y riesgo fetal.

Sostienen que no indicó la cesárea urgente que correspondía, no realizó el monitoreo fetal continuo que era obligatorio tras la peridural y permitió que el parto continuara a pesar de una dilatación mínima y de la falta total de descenso del bebé. También le atribuyen la aplicación de la maniobra de Kristeller, una práctica desaconsejada por la OMS debido al riesgo que representa para la madre y el feto. Para el Ministerio Público, ese conjunto de omisiones generó una asfixia prolongada que derivó en el fallo multiorgánico y la muerte del recién nacido.

El testimonio de Nadia Barrionuevo ratificó la versión sobre el accidentado y doloroso parto que vivió. “Fue traumático, muy difícil para mí”, dijo la joven al referirse a todo lo que escuchó durante el juicio oral y público. También habló sobre la médica Saldívar y expresó su dolor con crudeza: “Ver que ella fue la persona que pudo haber evitado que tu hijo muriera. Ella tiene a sus hijos y al mío no lo tengo”.