miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín: adiestrarán perros y armarán operativos

Será en un terreno que le donó la municipalidad, sobre calle Salvador María del Carril. El lote está rodeado de fincas y tiene un galpón, que será reacondicionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Federal policía.jpg

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín. Allí entrenarán perros que detectan droga y también armarán operativos de prevención. La municipalidad le donó un terreno, ubicado en calle Salvador María del Carril entre Godoy y Belgrano. Hubo una reunión entre la intendenta Analía Becerra y las autoridades de la Unidad Regional Cuyo para ultimar detalles previos a la construcción del espacio, que tendrá financiamiento nacional.

Lee además
miercoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en san juan
SMN

Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan
san juan dio inicio a la semana de la diversidad con un evento lleno de arte y orgullo
En el Centro Cívico

San Juan dio inicio a la Semana de la Diversidad con un evento lleno de arte y orgullo

En el predio entrenarán a la unidad Canina, los perros que detectan droga en los operativos que monta la Federal en puntos neurálgicos de la provincia como así también en domicilios que aparecen vinculados a líneas investigativas desarrolladas por la fuerza de seguridad. Actualmente a los perros, en su mayoría de raza pastor alemán y Golden Retriever, se los entrena en Bermejo. La idea es hacerlo en este nuevo espacio, acondicionado con todo lo necesario para las prácticas y cría de estos animales.

Al entrenamiento canino, se le sumará otro espacio para diseñar operativos de prevención en todo el territorio provincial pero focalizado en la zona Este. La sede central de la Unidad Regional Cuyo funciona enfrente de la plaza 25 de Mayo.

Hace un año comenzaron las negociaciones entre la municipalidad de San Martín y las autoridades de la Policía Federal. Lo primero que se destrabó fue la donación del terreno, que pertenecía al municipio. El lote tiene un galpón, que será reacondicionado, según adelantaron. Una vez aprobada la donación por el Concejo Deliberante, los pasos a seguir incluyeron que desde Buenos Aires asienten el terreno como propiedad de la Nación.

Con todos los papeles listos, hubo una reunión entre las autoridades municipales y de la Unidad Regional Cuyo para ultimar detalles. Ahora los uniformados deberán ir a la sede central para buscar presupuesto, si se liberan más fondos está la intención de dotar al predio de San Martín de más espacios destinados a la investigación.

Seguí leyendo

La Noche de las Mamografías: horarios extendidos para que más mujeres accedan al control

Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

La Red Tulum sumó un colectivo a GNC y con varios chiches

Completaron la entrega de 30.000 computadoras, con estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento como protagonistas

Un corte de cabello a cambio de donar el pelo a quien lo necesita: la campaña que se hará en San Juan

Abre el Paso de Agua Negra: todo lo que tenés que saber para viajar a Chile en paz

San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera este finde largo, qué departamento desbancó a Calingasta

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Paso de Agua Negra.
Vamos pa' la playa

Abre el Paso de Agua Negra: todo lo que tenés que saber para viajar a Chile en paz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Encapuchados asaltaron de madrugada a una pareja de ancianos de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan
SMN

Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín: adiestrarán perros y armarán operativos
Seguridad

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín: adiestrarán perros y armarán operativos

El Jury desestimó la denuncia del Abogado Fit contra el juez Toro
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto