La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín: adiestrarán perros y armarán operativos

La Policía Federal tendrá un destacamento en San Martín. Allí entrenarán perros que detectan droga y también armarán operativos de prevención. La municipalidad le donó un terreno, ubicado en calle Salvador María del Carril entre Godoy y Belgrano. Hubo una reunión entre la intendenta Analía Becerra y las autoridades de la Unidad Regional Cuyo para ultimar detalles previos a la construcción del espacio, que tendrá financiamiento nacional.

En el predio entrenarán a la unidad Canina, los perros que detectan droga en los operativos que monta la Federal en puntos neurálgicos de la provincia como así también en domicilios que aparecen vinculados a líneas investigativas desarrolladas por la fuerza de seguridad. Actualmente a los perros, en su mayoría de raza pastor alemán y Golden Retriever, se los entrena en Bermejo. La idea es hacerlo en este nuevo espacio, acondicionado con todo lo necesario para las prácticas y cría de estos animales.

Al entrenamiento canino, se le sumará otro espacio para diseñar operativos de prevención en todo el territorio provincial pero focalizado en la zona Este. La sede central de la Unidad Regional Cuyo funciona enfrente de la plaza 25 de Mayo.

Hace un año comenzaron las negociaciones entre la municipalidad de San Martín y las autoridades de la Policía Federal. Lo primero que se destrabó fue la donación del terreno, que pertenecía al municipio. El lote tiene un galpón, que será reacondicionado, según adelantaron. Una vez aprobada la donación por el Concejo Deliberante, los pasos a seguir incluyeron que desde Buenos Aires asienten el terreno como propiedad de la Nación.

Con todos los papeles listos, hubo una reunión entre las autoridades municipales y de la Unidad Regional Cuyo para ultimar detalles. Ahora los uniformados deberán ir a la sede central para buscar presupuesto, si se liberan más fondos está la intención de dotar al predio de San Martín de más espacios destinados a la investigación.