San Juan dio inicio a la Semana de la Diversidad con un evento lleno de arte y orgullo

La celebración por la Semana de la Diversidad 2025 comenzó este martes 25 de noviembre en la Plaza Seca del Centro Cívico, donde se desarrolló el acto de apertura con una gran convocatoria. La propuesta reunió a artistas, referentes sociales, autoridades y vecinos que se acercaron para ser parte de una jornada marcada por el color, la emoción y el compromiso con los derechos humanos.

El evento contó con shows en vivo, DJs, performances y una Kiki Session , una expresión artística que viene ganando espacio en la provincia por su espíritu libre y su celebración de la identidad y el cuerpo. Durante la tarde-noche, se entregaron además homenajes a personalidades destacadas de la comunidad LGBTIQ+ , reconocidas por su lucha y aporte al colectivo.

En el acto también se realizó la Declaración de Interés Legislativo de esta semana de actividades y se presentó el cronograma oficial que se desarrollará a lo largo de los próximos días, con propuestas culturales, educativas y de reflexión en distintos puntos de la provincia.

Desde la organización destacaron que esta fecha busca “honrar la historia, las conquistas y los desafíos que aún quedan por delante”, poniendo en valor la construcción colectiva de una sociedad más inclusiva, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.

