Encapuchados asaltaron de madrugada a una pareja de ancianos de Trinidad

Un anciano de 74 años fue víctima de un violento asalto a manos de dos encapuchados que irrumpieron en su casa durante la madrugada del lunes. Los ladrones exigían oro y dólares, pero al no encontrar lo que pretendían solo huyeron con algunos artefactos. Desde la Policía sospechan que los delincuentes se equivocaron de vivienda y que, en realidad, buscaban a un joyero.

En Capital Lleva menos de un año de inaugurada y, en una semana, robaron tres veces en una escuela de Concepción

Terminó en el hospital Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la mañana del lunes 24 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Sohar Edgardo Espinosa , descansaba junto a su esposa en la casa ubicada en avenida Rawson, en Trinidad, Capital. Según contó a los efectivos de la Comisaría 3ª, los intrusos aprovecharon que la puerta del fondo estaba sin llave y entraron sin generar ruido.

Una vez dentro, redujeron al hombre, lo llevaron a una habitación y le cubrieron el rostro para impedir que los viera. Mientras lo mantenían retenido, le exigían oro y dólares, como si supieran exactamente qué buscaban. Espinosa manifestó que no pudo distinguir si tenían armas, ya que constantemente le ordenaban que mirara hacia abajo.

Al no hallar las joyas que pretendían, los asaltantes se llevaron los objetos de valor que encontraron a su alcance. Según denunció la víctima, le robaron una notebook Samsung negra, un reloj Orient, dos teléfonos celulares, su billetera con documentación personal y un televisor de 32 pulgadas. Luego escaparon por el mismo lugar por el que habían ingresado.

Espinosa comentó que los ladrones podrían haberse confundido de domicilio, porque en reiteradas ocasiones le preguntaban por joyas y piezas de oro, cosas que él no posee. Con ese dato, la Policía sospecha que buscaban a un joyero de la zona y terminaron irrumpiendo por error en la casa de este matrimonio. Pese al mal momento, el hombre se encontraba en buen estado y decidió no recibir atención médica.

En primera instancia actuó personal de la Comisaría 3ª de Trinidad, aunque la investigación quedó ahora bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que lleva adelante las medidas para identificar a los autores del atraco.