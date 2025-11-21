viernes 21 de noviembre 2025

Ladrón solitario

Asaltaron a una anciana en su casa en Concepción y se llevaron medio millón de pesos

La mujer mayor se olvidó de trabar la puerta y un ladrón ingresó a su casa. Hubo un forcejeo, pero no le pasó nada grave a la mujer. El sujeto se llevó el dinero que encontró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un delincuente tomó por asalto a una anciana que estaba sola en su casa en Concepción. Al parecer, la mujer se olvidó de trabar la puerta y el ladrón ingresó sin dificultades. Sufrió algunos magullones por el forcejeo, pero está fuera de peligro. El asaltante escapó con medio millón de pesos, según fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el martes último, por la mañana, en una casa ubicada sobre calle Maipú, cerca del barrio Sarmiento, en Concepción. La víctima, una anciana de 80 años de apellido Olguín, no puso llave a la puerta y, sin advertir el riesgo, quedó expuesta a la maniobra delictiva.

El ladrón entró directamente y la sorprendió dentro de la vivienda. La mujer intentó resistirse y se produjo un forcejeo, hasta que el delincuente logró reducirla. Luego revisó cada ambiente y huyó con aproximadamente 500.000 pesos, de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.

Los primeros en llegar fueron los efectivos del Comando y de la Comisaría 2ª. Sin embargo, la investigación quedó a cargo del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

