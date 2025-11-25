Miércoles con calor intenso y probabilidad de tormentas en San Juan

San Juan tendrá este miércoles una jornada marcada por el calor extremo y la inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima llegará a 37°C, mientras que la mínima prevista es de 22°C, configurando un día agobiante desde temprano.

Durante la mañana, el cielo se presentará con chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el Noroeste (NO), a una intensidad de 7 a 12 km/h, aportando poco alivio.

Hacia el mediodía y la tarde se espera un ambiente mayormente nublado, sin chances de lluvia —la probabilidad baja a 0%—, pero con un incremento notable del calor: será el momento del día en que el termómetro roce los 37°C. El viento rotará al Norte (N) y aumentará su velocidad, ubicándose entre 13 y 22 km/h.

La inestabilidad llegará con mayor fuerza por la tarde-noche, cuando el SMN anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de 40% a 70%. Además, podrían registrarse ráfagas significativas, entre 51 y 59 km/h, provenientes del Suroeste (SO), lo que podría traer un cambio en las condiciones hacia un alivio aunque con fenómenos intensos.

Hacia la noche, continuarían las tormentas, con chances de lluvia entre el 10% y el 40%, manteniéndose el viento del Suroeste entre 13 y 22 km/h.