La Red Tulum sumó un colectivo a GNC y con varios chiches

La Fiesta Nacional del Sol fue el escenario elegido para dar a conocer la nueva unidad a GNC de la Empresa Transporte Libertador SRL , que formará parte de la Red Tulum. Durante el evento, la ministra de Gobierno de San Juan , Laura Palma , encabezó la presentación de este colectivo diseñado para ofrecer mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a los usuarios del transporte público.

La unidad cuenta con piso súper bajo y rampa de acceso, lo que facilita el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. Además, dispone de espacios específicos para sillas de ruedas, promoviendo un servicio más inclusivo y pensado para las necesidades de todos los sanjuaninos.

En términos de confort, el vehículo está equipado con calefacción y aire acondicionado, asegurando condiciones adecuadas en cualquier época del año. Su funcionamiento a GNC también aporta a una movilidad más eficiente y sustentable dentro del sistema provincial.

Según destacaron oficialmente, con esta incorporación, la Red Tulum continúa avanzando en la modernización del transporte público, reafirmando el compromiso del Ministerio de Gobierno de brindar un servicio accesible, seguro y de calidad para toda la comunidad.