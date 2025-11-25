martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedad sobre ruedas

La Red Tulum sumó un colectivo a GNC y con varios chiches

La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, presentó la moderna unidad que cuenta con piso súper bajo, rampa, espacios para silla de ruedas y climatización, y que próximamente se sumará a la RedTulum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta Nacional del Sol fue el escenario elegido para dar a conocer la nueva unidad a GNC de la Empresa Transporte Libertador SRL, que formará parte de la Red Tulum.

La Fiesta Nacional del Sol fue el escenario elegido para dar a conocer la nueva unidad a GNC de la Empresa Transporte Libertador SRL, que formará parte de la Red Tulum.

La Fiesta Nacional del Sol fue el escenario elegido para dar a conocer la nueva unidad a GNC de la Empresa Transporte Libertador SRL, que formará parte de la Red Tulum. Durante el evento, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, encabezó la presentación de este colectivo diseñado para ofrecer mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a los usuarios del transporte público.

Lee además
Cómo ahorrar hasta $10.000 en los pasajes de los colectivos de la Red Tulum, en San Juan.
Novedad en San Juan

Cómo ahorrar hasta $10.000 por mes en los pasajes de colectivo de la Red Tulum
Los pasajeros de colectivos sanjuaninos ya pueden encontrar la Red Tulum en Google Maps.
Servicio

La Red Tulum ahora está en Google Maps: para qué sirve
image

La unidad cuenta con piso súper bajo y rampa de acceso, lo que facilita el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. Además, dispone de espacios específicos para sillas de ruedas, promoviendo un servicio más inclusivo y pensado para las necesidades de todos los sanjuaninos.

image

En términos de confort, el vehículo está equipado con calefacción y aire acondicionado, asegurando condiciones adecuadas en cualquier época del año. Su funcionamiento a GNC también aporta a una movilidad más eficiente y sustentable dentro del sistema provincial.

Según destacaron oficialmente, con esta incorporación, la Red Tulum continúa avanzando en la modernización del transporte público, reafirmando el compromiso del Ministerio de Gobierno de brindar un servicio accesible, seguro y de calidad para toda la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera este finde largo, qué departamento desbancó a Calingasta

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Así disfrutó el público del cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Cerca de 320 mil personas visitaron la Fiesta Nacional del Sol 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
adios a daniela illanes fernandez, la sanjuanina que enseno a sonreirle al cancer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento
Educación

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Los organizadores de la Fiesta Nacional del Sol mostraron cómo quedó el campo de juego del Estadio del Bicentenario, donde se desarrollaron los shows musicales.
Epicentro

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol