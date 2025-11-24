Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Después de cuatro días de intensa actividad, con la tradicional Feria, el Espectáculo Central en el Velódromo Vicente Chancay y los shows musicales en el Estadio del Bicentenario, culminó la Fiesta Nacional del Sol 2025. En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a preguntarles a los sanjuaninos que asistieron al evento su puntaje para la celebración de este año, además de sus mayores virtudes y qué queda por mejorar. El resultado: un aprobado con más de 9.

“Le pongo un 10, obvio. Hermoso, todo hermoso. La verdad es que los stands están todos buenísimos. Y no, no hay nada que no me haya gustado”, manifestó Sonia, de Rivadavia, antes de salir del predio del Estadio del Bicentenario, feliz con la experiencia de la fiesta.

Como ella, casi la totalidad de las 25 personas consultadas le pusieron un puntaje de 10 sobre 10 a la celebración. Y el puntaje más bajo que recibió fue un 8. Marcelo Castillo, quien vive en Pocito (sede del evento), fue uno de los que eligió esta puntuación: “Le pongo un 8 a la Fiesta. Lo que más nos ha llamado la atención es la diversidad de cosas que hay. Y, sobre lo que menos me gustó, no hay nada que me haya molestado en sí, pero creo que siempre es bueno dejar un margen para llegar al 10, porque todo se puede mejorar”, manifestó.

Entre los aspectos positivos de esta edición, la gente se refirió en primer lugar a la importante cantidad de stands y la amplia propuesta de actividades, con opciones para todas las edades.

El patio de comidas también fue uno de los espacios más elogiados, principalmente, por su variedad. Sin embargo, en los momentos en que el predio se llenó, la gente aseguró que tuvo que esperar demasiado para comprar o para encontrar alguna mesa vacía.

La seguridad y la limpieza de los baños químicos dispuestos en distintas zonas del predio fueron otros de los elogiadas por los asistentes. En tanto, los shows ofrecidos en el Estadio del Bicentenario sumaron una gran cantidad de pulgares arriba.

Entre los puntos a mejorar, la gente mencionó la escasez de cestos de basura distribuidos en el predio. Además, algunas personas remarcaron la mezcla e intensidad del sonido que provenía de cada uno de los stands, un aspecto que les resultó molesto.

La falta de cartelería que señalizara la distribución de los stands, las rutas hacia la salida y la ubicación de los sanitarios fue otro de los aspectos señalados como negativo por los visitantes.

Más allá de estos puntos, en general la gente se fue feliz del predio, dándole el visto bueno a la propuesta y otorgándole un marcado “aprobado” a todo su desarrollo.

