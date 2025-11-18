martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Serena

Francisco, el héroe sin capa que rescató a los sanjuaninos y busca otra epopeya: "Nos vamos a meter a bucear para sacar al niño"

Tras rescatar a cuatro jóvenes arrastrados por la corriente, Francisco Boldo regresó al lugar del hecho para sumarse como buzo voluntario en la intensa búsqueda del adolescente sanjuanino perdido en el mar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Diario El Día Chile

Foto captura: Diario El Día Chile

El trabajador de la construcción Francisco Boldo, quien el lunes protagonizó el rescate de cuatro jóvenes sanjuaninos arrastrados por la corriente en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, regresó este martes al lugar para sumarse nuevamente al operativo. Esta vez lo hizo acompañado por un grupo de amigos equipados para bucear, en un intento de colaborar con la búsqueda del adolescente de 17 años que continúa desaparecido.

Lee además
El video del momento en que rescataron a las personas que estaban junto al joven sanjuanino de 17 años que desapareció en el mar de La Serena, en Chile.
Impactante

En video, cómo fue el rescate de los jóvenes que nadaban en Chile junto al sanjuanino desaparecido
La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

“Vengo con un equipo de amigos, nos vamos a meter a bucear y tratar lo que más podamos dejar a la familia tranquila y poder sacar al niño”, declaró a El Día de Chile antes de iniciar la inmersión.

Embed - Diario El Dia Oficial on Instagram: " Francisco Boldo quien rescató a cuatro jóvenes en la Avenida del Mar durante la jornada del lunes, llegó esta mañana junto a un grupo de amigos para realizar buceo y apoyar en las labores de búsqueda del joven de 17 años desparecido. “Vengo con un equipo de amigos, nos vamos a meter a bucear y tratar lo que más podemos dejar a la familia tranquilo y poder sacar al niño”, señaló. Recordar que durante esta jornada las labores de búsqueda del joven aún continúan con un amplio contingente de la Armada, Municipios de La Serena y Coquimbo, grupo rescate COSAR Región de Coquimbo y personal de bomberos. Crédito: Lautaro Carmona #ElDíaInforma"
View this post on Instagram

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se registró el lunes alrededor de las 12.45, cuando cinco integrantes de una familia sanjuanina, radicada desde hace algunos años en Chile, ingresaron al mar en un sector no habilitado para el baño. Dos de los jóvenes habían llegado recientemente desde San Juan para visitar a sus familiares, y todos se metieron al agua pese a las advertencias y señalizaciones del lugar.

Las fuertes corrientes propias de la zona, combinadas con el oleaje característico de esta época, los arrastraron rápidamente mar adentro. Las víctimas tenían entre 12 y 22 años.

Según informaron autoridades locales, no había servicio de salvavidas activo en ese tramo de la costa debido a que no se trata de una playa apta para el baño, algo que suele repetirse cada temporada y que obliga a los turistas a extremar precauciones.

El rescate inicial

En ese contexto, Boldo pasaba por la costanera en bicicleta cuando escuchó los pedidos de ayuda. Sin equipamiento y sin entrenamiento profesional de rescate, dejó sus pertenencias en la arena y se lanzó al mar.

En diálogo con Meganoticias, relató paso a paso cómo se desarrolló la secuencia:

  1. Primero asistió a un adolescente de 15 años que estaba tragando agua.
  2. Luego llegó hasta un niño de 12, al que debió realizar maniobras de reanimación mientras lo llevaba hacia una zona menos profunda.
  3. Después ubicó a una joven que también estaba siendo golpeada por el oleaje y logró ponerla a salvo.

Sin embargo, el rescatista explicó que no pudo auxiliar al cuarto hermano, Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, porque estaba demasiado lejos y él ya sostenía a otros tres jóvenes. “Si iba hasta allá, se me ahogaban todos”, afirmó.

El papel de la Armada y las críticas

Minutos después del rescate inicial, personal de la Armada llegó al lugar y retiró a los sobrevivientes utilizando una boya y la nave “Arcángel”. Boldo criticó la demora del operativo y aseguró que los jóvenes podrían haber corrido un riesgo adicional durante la maniobra.

Pese a las críticas, desde la institución confirmaron que desde la tarde del lunes se mantienen los esfuerzos de búsqueda, que continuaron por la noche y se retomaron al amanecer. También anunciaron la incorporación de un avión de exploración, con el objetivo de ampliar el radio de cobertura.

Temas
Seguí leyendo

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

José Antonio Kast se comunicó con Milei y coincidieron en "las enormes oportunidades" para Chile y Argentina

Qué es Cloudflare y qué significa challenges.cloudflare.com: el filtro que bloqueó hoy el internet

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación

Elon Musk rompe con China y fabricará los Tesla sin elementos de ese país

¡Impactante! Así se derrumbó una mina africana, dejando decenas de muertos

La Justicia italiana investiga un presunto "safari humano" en Sarajevo

Este es el hombre con más deudas de la historia: entrá a la nota y enterate si es tu amigo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caida masiva de internet: cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de x, chatgpt y hasta medios de comunicacion
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

Buscan a un sanjuanino de 17 años que se bañaba en el mar en La Serena, en Chile, y desapareció.
Enorme preocupación

Sanjuaninos se tiraron al mar en Chile y el agua se los llevó: uno de ellos está desaparecido

Te Puede Interesar

Los precios de la carne se dispararon en San Juan.
¡El asado, imparable!

La carne aumentó casi 70% en un año y seguirá subiendo: qué dicen los empresarios sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
Yanina Galante, José Plaza, Ignacio Achem y Claudia Salica. 
Movimientos

Los nombres en danza para conformar el "gabinete" de Baigorrí en la Fiscalía General

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y amo que se me vincule a mi provincia
Cuenta regresiva

Barassi, en exclusiva para Tiempo de San Juan: cómo será su presencia en la FNS y "amo que se me vincule a mi provincia"

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Le dictan prisión domiciliaria al sujeto que atropelló y se dio a la fuga en Rawson: una víctima podría perder un pie
Impactante

Le dictan prisión domiciliaria al sujeto que atropelló y se dio a la fuga en Rawson: una víctima podría perder un pie