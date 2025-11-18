Según un informe, el salario promedio en San Juan supera el millón de pesos: cuál es la situación de cada provincia

Un nuevo informe del Índice Interbanking reveló que el salario promedio en San Juan alcanzó en octubre de 2025 los $1.004.900, una cifra que ubica a la provincia apenas por encima del umbral del millón y en la mitad de la tabla nacional.

La medición, elaborada a partir de más de 2,3 millones de transferencias salariales en todo el país, permite dimensionar con precisión la posición de San Juan dentro del mapa nacional, que está en segundo lugar de Cuyo, superando a Mendoza -según la publicación-.

A nivel nacional, el estudio mostró que el sueldo promedio acreditado en Argentina fue de $1.483.740 en octubre, lo que representa un aumento interanual del 35,9%, superando a la inflación del mismo período (31,3%). La herramienta de Interbanking mantiene una correlación directa con el RIPTE, indicador que sigue la evolución de las remuneraciones formales estables.

Fuerte desigualdad entre provincias

El ranking vuelve a exponer contrastes profundos entre regiones. Neuquén encabeza la lista con un promedio de $2.659.048, impulsado principalmente por el sector energético y Vaca Muerta. Le siguen Chubut ($1.789.204), Santa Cruz ($1.683.028) y Río Negro ($1.682.624).

En el centro del país, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene entre las jurisdicciones con mayor poder adquisitivo, con $1.593.245, mientras que la provincia de Buenos Aires registra $1.294.345.

Del otro lado del mapa salarial, Santiago del Estero aparece al fondo con apenas $449.603. También debajo del millón de pesos se ubican La Rioja ($841.428), Tucumán ($848.055) y Catamarca ($867.450).

Qué pasa en cada sector: minas y canteras lidera

El análisis por actividad económica muestra disparidades iguales o aún más profundas. El sector Minas y Canteras volvió a ser el de mejores ingresos, con un promedio nacional de $4.715.251 y una suba interanual del 58,6%, muy por encima del resto.

Luego aparecen Información y Comunicaciones ($1.958.120, +31,6%), Intermediación Financiera ($1.543.590, +37,1%) e Industria Manufacturera ($1.281.265, +30,5%).

En el extremo inferior, Transporte registró el menor incremento interanual (20,3%) y un salario promedio de $1.193.560. También quedaron por debajo del promedio general Comercio ($1.298.739) y Construcción ($1.049.699).