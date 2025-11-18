martes 18 de noviembre 2025

Tomá nota

Netflix aplicó un aumento del 25% en todos los planes: en cuánto quedarán las tarifas

La plataforma confirmó una suba en la Argentina en sus planes Básico, Estándar y Premium.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Netflix oficializó un incremento del 25% en sus tarifas a partir de este mes, apenas cuatro meses después del último ajuste. La empresa informó los nuevos valores base de sus planes Básico, Estándar y Premium, que luego, al sumar IVA e impuesto a las Ganancias, arrojan importes finales sensiblemente más altos para los usuarios en la Argentina.

Tras la actualización, los planes de la plataforma quedan establecidos en:

  • Básico: $13.769 ($8.999 sin impuestos)

  • Estándar: $22.949 ($14.999 sin impuestos)

  • Premium: $30.599 ($19.999 sin impuestos)

  • Miembro extra: $8.261 (uno en Estándar, dos en Premium) ($5.399 sin impuestos)

La compañía remarcó que el ajuste acompaña mejoras técnicas y de catálogo, aunque el aumento repercute de lleno en el bolsillo de los usuarios, que ya habían afrontado una suba significativa en agosto.

Qué ofrece cada plan de Netflix

Básico – $13.769 mensuales

Incluye acceso ilimitado a juegos, series y películas sin publicidad. Permite ver y descargar contenido en un solo dispositivo y cuenta con resolución 720p (HD).

Estándar – $22.949 mensuales

Brinda reproducción y descargas en dos dispositivos simultáneos, en 1080p (Full HD). Ofrece la opción de agregar un miembro extra que no resida en el mismo hogar.

Premium – $30.599 mensuales

Permite ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez, sumar hasta dos miembros extra, acceder a calidad 4K (Ultra HD) + HDR, descargar en seis dispositivos, y disfrutar del audio espacial de Netflix.

¿Fusión de gigantes? Netflix analiza comprar a Warner Bros. y prepara una oferta

Netflix contrató a la firma de asesoría financiera Moelis & Co para explorar una posible oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery.

El servicio de streaming ha contratado al banco de inversión para evaluar una posible oferta por el negocio de streaming y estudio de Warner, tras su trabajo asesorando a Skydance Media en su oferta por Paramount Global, lo que le ha dado a Netflix acceso a los detalles financieros necesarios de WBD.

Tras el rechazo de WBD a la segunda oferta de Paramount, la compañía hizo una declaración que impactó al mercado, su primera confirmación de que efectivamente está a la venta. WBD dijo que ha iniciado un proceso de revisión estratégica a la luz del "interés no solicitado" de "múltiples partes".

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, pareció descartar anteriormente las especulaciones sobre una fusión de estudios. "Hay que hacerlo mediante el arduo trabajo de desarrollar esas capacidades en la práctica, día tras día. No se llega ahí simplemente comprando otra empresa que también esté desarrollando esas mismas capacidades", dijo en la transmisión web de ganancias trimestrales de la plataforma.

