Arranca el Black Week Nacional Mayorista: una semana de descuentos de hasta el 40% para aprovechar

Desde este lunes y hasta el domingo 23 de noviembre, autoservicios y distribuidores de todo el país lanzan el Black Week Nacional Mayorista , una acción coordinada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que ofrecerá promociones de hasta el 40% en miles de productos. La iniciativa cuenta con el apoyo directo de fabricantes y apunta a dinamizar un sector que cerró el primer semestre con una caída del 5,4% en ventas , según estimaciones privadas.

Para conocer las ofertas y los comercios adheridos, CADAM habilitó un mapa interactivo que permite consultar todas las promociones disponibles en puntos de venta mayoristas físicos y tiendas online: el “Mapa Black Mayorista”, accesible a través de su sitio web.

El evento está dirigido tanto al público general como a comercios de cercanía, que encuentran en la compra mayorista una oportunidad para abastecerse a mejores precios. Desde la entidad señalan que el objetivo es generar un efecto multiplicador, beneficiando a toda la cadena: fabricantes, distribuidores, mayoristas, almacenes y autoservicios barriales, y finalmente al consumidor final.

Inspirado en los tradicionales eventos “Black”, el Black Week Nacional Mayorista busca que las cuentas que hoy están en “rojo” puedan pasar a “negro”, mejorando los balances y trasladando el impulso comercial al comercio tradicional. En un contexto de salarios ajustados y consumo debilitado, la expectativa es que la semana de promociones logre un alivio tanto para compradores como para pequeños comerciantes.

Desde el sector comercial advierten, sin embargo, que estas acciones de corto plazo deben complementarse con reformas estructurales. Señalan la necesidad urgente de una reforma fiscal y laboral que reduzca cargas y aportes obligatorios que —según destacan— encarecen la contratación de personal, no mejoran el ingreso del trabajador y terminan trasladándose a los precios finales.