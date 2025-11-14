Los mercados volaron tras el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos

Los acciones de la bolsa porteña volaron hasta más de 27% este viernes luego de que EEUU anunciara un amplio acuerdo comercial con la Argentina . Si bien la primera reacción del mercado estuvo lejos de la euforia, hacia el cierre de la jornada los avances se aceleraron: el S&P Merval saltó casi 4%, en el panel líder las acciones escalaron hasta 12,8% y los bonos en dólares treparon hasta 1,8%. A su vez, los ADRs treparon hasta 4% en las pantallas de Wall Street.

En conferencia de prensa Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Una señal de que Argentina está en el sendero del crecimiento"

Argentina y EEUU anunciaron un acuerdo comercial, que incluye reducción de aranceles, eliminación de trabas para arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. Los especialistas y los sectores involucrados aún aguardan conocer la letra chica del entendimiento para procesar el impacto concreto que podría tener en la economía local.

Es así que el Merval avanzó 3,8% hasta los 2.992.808 puntos, mientras que en dólares trepó 4% a 2.017 puntos. De esta manera recuperó la caída previa, cuando el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional.

Los papeles que más ganancias registraron fueron los de Aluar (+13,4%), Transener (+8,6%), y Sociedad Comercial del Plata (+8,3%). En el panel general, en tanto, las acciones de San Miguel descollaron, con un salto del 27,2%. El podio lo completaron Inversora Juramento (+19,9%); e Importadora y Exportadora Patagonia (+15,7%).

Los ADRs, en tanto, cotizaron con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas Edenor (+4%), seguida de YPF (+3,9%), Grupo Supervielle (+3,8%), y Pampa Energía (+3,6%).

Desde IEB remarcaron que el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y EEUU “fue interpretado como un respaldo político y económico clave en medio de la transición”, y que consolida la expectativa de continuidad en el rumbo promercado. “El mercado lo leyó como una señal clara de que Argentina profundizará su agenda de apertura económica y búsqueda de inversiones. Pero aún falta anclar expectativas fiscales y monetarias para sostener el rally de activos”, señalaron desde la mesa de estrategia.

En cuanto a la renta variable local, desde IEB indicaron que tras el resultado electoral se observa una rotación táctica entre activos, con un sesgo más selectivo: “Las acciones que venían liderando empiezan a ceder lugar a papeles más rezagados. El foco está en compañías con liquidez, buen management y visibilidad de resultados. Algunos sectores, como bancos y energéticas, podrían tomar protagonismo si se estabiliza el frente cambiario”.

Respecto de la renta variable, Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, subrayó el buen comportamiento del índice líder medido en dólares: “El Merval cerró la semana con otra suba, lo que confirma que, más allá de las tomas de ganancia puntuales, el apetito por acciones argentinas sigue firme, con foco en papeles líquidos y con exposición local”.

Bonos y riesgo país

Por su parte, tanto los bonos soberanos locales avanzaron hasta 1,8% encabezados por los Bonares, mientras que los Globales escalaron hasta 1,4%.

En Wall Street, los títulos anotaron mayoría de bajas de hasta 0,1%. Aunque en la semana alcanzaron subas de hasta 1,2%.

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cedió 4 unidades y cerró en torno a los 612 puntos básicos.

Desde Sailing destacaron que los títulos en dólares volvieron a destacarse en la semana, en línea con la compresión del riesgo país: “Los bonos tuvieron otra semana muy positiva. El mercado empieza a descontar que el Gobierno se está preparando para volver al mercado internacional, especialmente para cubrir vencimientos de capital en enero”, señaló Maquieyra, de Sailing Inversiones,

Acuerdo EEUU-Argentina y definiciones políticas

El denominado "Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión" se inscribe en una apuesta mucho más amplia de Donald Trump por la Argentina.

El acuerdo prevé nuevas preferencias arancelarias para exportaciones estadounidenses -medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, y otros bienes industriales- y la eliminación de aranceles en EEUU para ciertos recursos naturales e insumos farmacéuticos.

La Casa Blanca anticipó que tendrá en cuenta el impacto del acuerdo al aplicar la Sección 232, la normativa de seguridad nacional que en los últimos años afectó al acero y al aluminio.

En paralelo, Argentina eliminará licencias de importación, formalidades consulares y reducirá gradualmente la tasa estadística.

También aceptará productos que cumplan estándares técnicos estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales, con dos cambios clave:

Ingreso de vehículos estadounidenses bajo estándares federales de seguridad y emisiones.

Aceptación por parte de ANMAT de certificados de la FDA para fármacos y dispositivos médicos.

En las últimas semanas, EEUU acordó con la Argentina un swap de monedas por u$s20.000 (ya activado en un tramo), impulsó la posibilidad de financiamiento con bancos estadounidenses por otros u$s20.000 millones y llegó incluso a comprar pesos de manera directa para contener la sangría de divisas y apuntalar al gobierno Milei en la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Esta semana, además, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.

Con información de Ámbito