viernes 14 de noviembre 2025

Apoyo

AmCham celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

La gremial de empresas norteamericanas en Argentina consideró que el acuerdo que ayer anunció la Casa Blanca representa una "señal contundente de confianza mutua".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró el anuncio del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos que anunciaron ambos países, destacando la relevancia de promover entendimientos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza.

La entidad, que preside Mariana Schoua, definió el entendimiento como una “señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales”. La cámara enfatizó que, “en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”.

AmCham recordó que “Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global”. El acuerdo anunciado, señalaron, abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a este mercado clave.

Desde la perspectiva de las exportaciones locales, AmCham anticipa mejoras significativas al afirmar que “la potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.

Este nuevo marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. En este sentido, la cámara detalló que “la competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión”.

La entidad también subrayó el impacto directo en la economía local, considerando que instrumentos como este contribuyen a crear condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas existentes y generar empleo genuino. Además, ayudan a “bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.

El acuerdo anunciado abarca el comercio de bienes, como medicamentos y carne, así como cuestiones puntuales sobre patentes y propiedad intelectual. Entre sus puntos centrales, se incluye la apertura comercial y reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias (como licencias de importación y formalidades consulares) y el reconocimiento de normas y certificaciones de EE. UU. (como las de la FDA) para dispositivos médicos y fármacos.

Finalmente, AmCham reafirmó su compromiso institucional señalando que “AmCham Argentina reafirma su compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral”

