AmCham celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró el anuncio del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos que anunciaron ambos países, destacando la relevancia de promover entendimientos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza.

La entidad, que preside Mariana Schoua, definió el entendimiento como una “señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales” . La cámara enfatizó que, “en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional” .

AmCham recordó que “Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global”. El acuerdo anunciado, señalaron, abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a este mercado clave.

Desde la perspectiva de las exportaciones locales, AmCham anticipa mejoras significativas al afirmar que “la potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.

Este nuevo marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. En este sentido, la cámara detalló que “la competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión”.

La entidad también subrayó el impacto directo en la economía local, considerando que instrumentos como este contribuyen a crear condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas existentes y generar empleo genuino. Además, ayudan a “bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.

El acuerdo anunciado abarca el comercio de bienes, como medicamentos y carne, así como cuestiones puntuales sobre patentes y propiedad intelectual. Entre sus puntos centrales, se incluye la apertura comercial y reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias (como licencias de importación y formalidades consulares) y el reconocimiento de normas y certificaciones de EE. UU. (como las de la FDA) para dispositivos médicos y fármacos.

Finalmente, AmCham reafirmó su compromiso institucional señalando que “AmCham Argentina reafirma su compromiso de continuar acompañando y facilitando todos los esfuerzos orientados a atraer inversiones, modernizar la estructura productiva y capitalizar las oportunidades que ofrece este nuevo mapa económico global, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del vínculo bilateral”