viernes 14 de noviembre 2025

En conferencia de prensa

Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Una señal de que Argentina está en el sendero del crecimiento"

El flamante Jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei brindó una conferencia de prensa y no respondió preguntas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos anunciado este jueves y señaló que “crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones”. Lo hizo durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde aclaró: “Hasta que, en tanto y en cuanto, no se defina nuevo vocero, van a tener que seguir aguantándome acá en la en la sala de conferencias. Hoy sin preguntas por tema de agenda”.

“En la tarde de ayer se logró finalmente el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos”, apuntó el funcionario y aseguró: “Este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de los Estados Unidos en la Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”.

Del mismo modo, el ex vocero presidencial enumeró: “Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.

“Quiero destacar especialmente el trabajo de los equipos de Economía, de Cancillería y de Desregulación que vienen desarrollando el acuerdo desde hace 7 meses”, apuntó y mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; y Canciller, Pablo Quirno. Pero también nombró a su antecesor en el cargo, Guillermo Francos, y al ex Ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

Luego, el funcionario planteó que esta semana hubo “señales claras de confianza en el rumbo de nuestro país”. “Pampa Energía anunció una inversión de 450 millones de dólares hasta el 2037 con el bono privado más largo emitido por una empresa argentina. Vista Energy confirmó un plan de inversión de 4,500 millones dólares en Vaca Muerta para aumentar su producción y consolidarse como uno de los mayores exportadores de petróleo del país. YPF llegó a 200,000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de 2 años”, enumeró Adorni.

Además, sumó que el riesgo país “bajó de forma contundente”. “Superada la volatilidad electoral, pasó de los más de 1000 puntos básicos a los 600 puntos básicos actuales”, agregó.

Por otro lado, indicó que el canciller Quirno viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos “interesadas en invertir en la Argentina”, a lo que consideró como “una muestra más de confianza de las empresas hacia nuestro país, hacia el rumbo que está tomando nuestro país”. “Si hoy la Argentina logra semejantes avances bajo el marco legal actual, imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado”, completó.

FUENTE: Crónica

