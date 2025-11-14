"No es mágica": una especialista sanjuanina explica el verdadero uso de la famosa droga para diabetes y obesidad

La endocrinóloga Silvana Quiroga dijo que se ha extendido en San Juan el uso de la droga semaglutida para la diabetes y la obesidad.

En el mundo de los diabéticos y de quienes padecen obesidad todos hablan de la droga “milagrosa” -la semaglutida- que ha desatado un boom mundial de ventas desde su aprobación hace 8 años en Estados Unidos y San Juan no es la excepción.

En el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la endocrinóloga sanjuanina Silvana Quiroga , diplomada en obesidad por la Universidad Favaloro, explicó los alcances reales de la semaglutida, el medicamento que se volvió tendencia por su uso en diabetes y en tratamientos para bajar de peso y cuyo uso se esta extendiendo con fuerza en San Juan este año.

La especialista advirtió a Tiempo de San Juan que, pese a su popularidad, “no son drogas mágicas”, y que su indicación siempre debe estar supervisada por profesionales. Remarcó que se trata de un fármaco eficaz, pero que requiere controles, dosificación adecuada y un abordaje integral del paciente tanto en diabetes como en obesidad.

Hay diabetes cuando los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre son demasiado altos, porque el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza eficazmente.

La droga y sus efectos

“La semaglutida se aprobó para el uso en diabetes tipo 2 en el año 2017 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y posteriormente en Argentina la aprobó ANMAT a partir del año 2021”, detalló la especialista. “Su nombre comercial es Ozempic y es una droga que se aprobó en dosis para diabetes, comprobando los beneficios que este fármaco tiene a nivel de la glucemia y en prevención cardiovascular”, añadió la experta desde su consultorio en Clínica del Sol.

El medicamento se volvió popular fuera del ámbito médico cuando comenzaron a difundirse sus efectos sobre el peso corporal. “La semaglutida es un análogo del GLP-1, una sustancia que nosotros producimos normalmente y lo que produce es sensación de saciedad y ayuda al descenso de peso”, explicó Quiroga.

Sin embargo, aclaró que “las dosis aprobadas para obesidad son mucho mayores que las utilizadas para diabetes” y que incluso el nombre comercial cambia: “En obesidad el nombre comercial del fármaco es Wegovy, que fue aprobada en 2023. Por eso se las asocia, pero las indicaciones y las dosis son distintas en diabetes que en obesidad”.

Dos usos, un mismo principio activo

La endocrinóloga insistió en que los pacientes deben tener claro cuál es el objetivo del tratamiento. “Exactamente, tienen que saber si quieren adelgazar o si quieren combatir la diabetes”, dijo. Y advirtió que la indicación y el seguimiento deben estar siempre en manos de un especialista.

“Si se trata de un paciente con diabetes que tiene determinado riesgo cardiovascular, la semaglutida es una opción muy valiosa, con múltiples estudios que han demostrado el beneficio a largo plazo”, sostuvo.

Aclaro que, si se trata de un paciente con obesidad sin diabetes, o con sobrepeso y alguna comorbilidad como hipertensión, hígado graso o artropatías, se puede beneficiar con dosis más elevadas. Pero eso lo debe individualizar el médico y explicarle al paciente si tiene indicación o no y cuáles son los riesgos y ventajas.

En cuanto a su uso en pacientes con otros tipos de diabetes, Quiroga precisó: “La aprobación inicial de esta droga es para diabetes tipo 2 y no está relacionada con el peso del diabético, sino con el riesgo cardiovascular. Igualmente, hay evidencia científica de que también se podría utilizar en un futuro en diabéticos tipo 1, que son insulinodependientes, pero todavía la indicación está por aprobarse”.

Tratamiento y controles

La semaglutida se aplica mediante inyecciones semanales. “La dosis debe ir dosificándose y escalonándose de acuerdo a la respuesta de cada paciente”, indicó la médica.

Sobre la duración del tratamiento, fue clara: “Tanto la diabetes como la obesidad son enfermedades crónicas, con lo cual el tratamiento y el acompañamiento del paciente deben ser permanentes”.

Consultada sobre la creencia de que es una solución rápida, Quiroga reiteró: “No son drogas mágicas, no son de venta libre. El paciente debe tener un asesoramiento desde el punto de vista nutricional, adherencia a la actividad física y contención emocional. La obesidad es una enfermedad crónica y el tratamiento debe ser integral. No es la droga solamente la que ayuda, sino el abordaje completo del paciente”, aseguró.

La diabetes en San Juan

Así como sucede a nivel mundial, la diabetes en la provincia es una de las enfermedades más frecuentes, aseguró Quiroga. Entre los factores de riesgo mencionó los antecedentes familiares y las bases genéticas, pero insistió en la importancia de la prevención.

“La educación en hábitos alimentarios saludables y la actividad física ayudan a prevenir la aparición de la enfermedad en los adultos. Por eso es importante la educación y la prevención para evitar la aparición de diabetes tipo 2”, remarcó.

La médica recomendó a los pacientes sanjuaninos consultar siempre con su diabetólogo o endocrinólogo. “Los pacientes con diabetes deben ser aconsejados por su médico y evaluar en cada uno de ellos el beneficio de estos fármacos. En el tratamiento de la obesidad también debe hacerlo un especialista, porque no son drogas mágicas ni deben aplicarse sin control médico”, afirmó.

Sobre los efectos secundarios, explicó que “los más comunes son gastrointestinales, como náuseas o molestias digestivas, pero suelen ser leves y transitorios”. Por eso, el médico debe ajustar las dosis “de acuerdo a la tolerancia y la respuesta de cada paciente”.

Las obras sociales

La especialista señaló que en San Juan algunas obras sociales y prepagas ya cubren el tratamiento con semaglutida para diabetes y, en menor medida, para obesidad. “En realidad, en Argentina la obesidad no está considerada una enfermedad, sino un factor de riesgo. Por eso, son las menos las que cubren este tratamiento en ese contexto”, aclaró.

Por último, sobre la efectividad a largo plazo, Quiroga fue prudente: “Todavía nos falta saber a futuro qué va a pasar con el tratamiento prolongado. Con diabetes tenemos más años de seguimiento de pacientes, pero con obesidad no.

Y concluyó con una advertencia sobre la diabetes que resume todo el debate actual: “La diabetes mal controlada puede generar deterioro en la visión, en la función renal y cardiovascular. Esta última es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Por eso, los tratamientos deben ser serios, sostenidos y supervisados”.