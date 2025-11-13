jueves 13 de noviembre 2025

Día Mundial de concientización

Siete mil sanjuaninos reciben medicamentos e insumos para la diabetes totalmente gratis

El Programa Sanjuanino para la Diabetes garantiza que las personas con esta enfermedad, y sin obra social, puedan tener sus medicamentos. Este viernes de 18 a 21 realizarán una tarde concientización en el Parque de Rivadavia.

Por Myriam Pérez
diabetes9

Desde hace varios años la provincia cuenta con el Programa para la Diabetes (PROSADIA), cuya principal acción es proveer los medicamentos e insumos para todos los pacientes que no tienen obra social. Está integrado por 10 personas entre farmacéuticos, idóneos de farmacia, personal administrativo y tres médicas, que también capacitan a los equipos de salud en esta enfermedad que crece año a año en todo el mundo.

En el programa tenemos alrededor de 7.000 beneficiarios que retiran en forma mensual sus medicamentos en el Centro de Salud más cercano a su domicilio. Para ello debe llevar la receta que le realiza el médico de cabecera, ya sea diabetólogo o médico de familia”, explica la doctora Gabriela Jameson, referente del PROSADIA en la provincia.

Cualquier persona que es diagnosticada con diabetes y no tiene cobertura social puede acudir a un Centro de Salud Público donde lo guiarán para recibir la medicación y los insumos según indique el profesional. En primer lugar deberá inscribirse en el programa con los estudios que certifiquen el diagnóstico y de inmediato queda registrado en el sistema para comenzar a recibir tantos los reactivos para el control diario de la glucosa como los medicamentos vía oral, insulinas o lo que corresponda.

Aún no contamos con sensores para medir la glucosa, no están disponibles en el programa pero estamos trabajando para obtenerlo en algún momento. Por ahora entregamos el glucómetro y las tiras reactivas", dice Jameson.

Las actividades del Día Mundial de la Diabetes

Los integrantes de Prosadia junto con el equipo de salud de zona sanitaria 4, la Obra Social Provincia, y el Ministerio de Desarrollo Humano, estarán este viernes 14 de noviembre desde las 18 hasta las 21 para entregar información sobre Diabetes y fomentar la toma de conciencia de esta enfermedad.

“Este evento está destinado a la concientización de la Diabetes, para que la gente se haga los controles porque hay muchas personas que no saben que tienen la enfermedad. También queremos motivar a los pacientes que han interrumpido su tratamiento a que puedan seguirlo y a que la gente en general se realice los análisis correspondientes para el control”, asegura Jameson.

