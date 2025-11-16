lunes 17 de noviembre 2025

Torneo Clausura

Con una Bombonera desbordada de felicidad, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre

El Xeneize, que todavía saborea la victoria en el superclásico, cerró la fase regular del Torneo Clausura de la mejor manera. Costa de cabeza y Cavani de penal, marcaron para el local ante la fiesta de su gente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por la 16° fecha del Torneo Clausura, Boca venció 2 a 0 a Tigre con goles de Ayrton Costa de cabeza y Edinson Cavani de penal y se aseguró el primer lugar de la Zona A. El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados de mañana para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Costa adelantó a su equipo al minuto 27 del segundo tiempo, y Cavani aseguró la victoria para Boca Juniors, desde los doce pasos, en el minuto 47 de la misma etapa. El mejor jugador del partido fue Ayrton Costa. El defensa de Boca Juniors tuvo un buen nivel al marcar 1 gol, quitar 3 balones y despejar 2 pelotas peligrosas.

Leandro Paredes fue otro de los jugadores clave en el triunfo. El centrocampista de Boca Juniors fue preciso con 76 pases efectivos, robó 2 pelotas y buscó 2 veces el arco contrario. Por su parte, el volante Ander Herrera se lució con su talento y hasta tiró un caño a los 42 minutos de la primera etapa. Tal fue su despliegue que, en su salida del campo, para que ingrese el uruguayo que selló la victoria, fue ovacionado por el público.

La primera parte tuvo buen juego pero poca emoción, y de hecho el Xeneize no hizo más que merodear el área del rival. La chance más clara fue para Tigre, que casi se pone en ventaja con un potente zurdazo de López, que fue excelentemente respondido por Marchesín.

A Boca le faltaba el gol y ser mucho más profundo en los ataques. Tigre no se salió de su libreto, y así se generó un primer tiempo atractivo, aunque poco emocionante.

En la segunda parte, tanto Boca como Tigre comenzaron algo apagados, y la realidad es que se prestaban la pelota. El Xeneize comenzó de a poco a invadir el terreno visitante, aunque nuevamente sin generar.

Sin embargo, y luego de un aviso del español Ander Herrera, los dirigidos por Úbeda iban a encontrar la fórmula de la felicidad: centro de Paredes, cabezazo de Ayrton Costa y delirio de toda La Bombonera.

Más tarde y cuando el partido se moría, Miguel Merentiel definió mal y la pelota impactó en la mano de un defensor de Tigre. A instancias del VAR, el árbitro cobró penal, y el tiro desde los doce pasos fue cambiado por gol por el uruguayo.

Boca superó nada menos que la peor racha de toda su historia y se encuentra en un gran momento. Clasificado a la Copa Libertadores y líder en su zona, ahora buscará terminar el 2025 coronando en el Torneo Clausura.

