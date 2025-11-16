domingo 16 de noviembre 2025

Torneo Clausura

River empató sin goles frente a Vélez y se complicó su clasificación a la Libertadores 2026

En Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo igualó 0-0 con los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto y las posibilidades de competir en la competición internacional se redujeron al mínimo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River y Vélez igualaron 0-0 en el estadio José Amalfitani por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, un juego correspondiente a la Zona B. Un encuentro repleto de emociones que trae grandes complejidades para el Millonario, que no logró superar a Argentinos Juniors en la Tabla Anual y tiene la obligación de ser campeón para disputar la próxima Copa Libertadores, o aguardar que la vuelta olímpica sea para Rosario Central, Boca o el Bicho para ser parte de la Fase 2.

Una nueva deslucida actuación del Millonario que logró evitar su tercera caída consecutiva gracias a la gran actuación de Franco Armani, que contuvo grandes ocasiones en favor de un dueño de casa que se aseguró ser local en la primera instancia de los playoffs.

La igualdad sostiene al Millonario en la cuarta plaza con 53 puntos, perdiendo la oportunidad de arrebatar el boleto a la Fase 2 a Argentinos Juniors. Su única esperanza es ser campeón o espera que la vuelta olímpica sea para Rosario Central, Boca o el Bicho, lo cual liberaría cupo. De no suceder, disputará la Copa Sudamericana.

Por el lado del Fortín, su única chance de tener competencia en el plano internacional es ser campeón al finalizar la Tabla Anual en el 16° puesto.

El empate le alcanzó al Fortín para consolidarse en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos mientras que el Millonario ocupa la sexta plaza con 22 unidades, colocación que únicamente podría perder en caso de que Gimnasia gane por ¡10 goles! en su visita a Platense.

"A esperar, somos consisentes de esta situación. Es una situación de mierda pero hay que sacarla adelante. A ponerle el pecho a las balas y salir adelante", sostuvo Milton Casco tras finalizar el encuentro.

