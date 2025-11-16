domingo 16 de noviembre 2025

Tras el descenso

Un ídolo verdinegro mostró su apoyo en el momento más triste de San Martín

El equipo sanjuanino perdió la categoría, luego de caer por 4 a 2 frente a Aldosivi. Es por ello que, en un momento difícil, la banca del referente resultó un aliciente para los hinchas que le agradecieron la actitud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
6

Luego de que se consumara el descenso de San Martín y la tristeza invadiera el Pueblo Viejo, frente a la ilusión que los sostenía de permanecer en Primera, uno de los que rápidamente salió a bancar al club públicamente fue un ídolo verdinegro. Se trata del Pampa Gelabert, quien usó sus redes sociales para brindar su mensaje de apoyo en un momento tan complejo.

"Volveremos como manda la Historia, siempre pero siempre Verdinegro", manifestó con orgullo Marcos Gelabert, el pampeano que conquistó los corazones en Concepción y que, desde el 2014, se convirtió en un fanático más del conjunto sanjuanino.

Las expresiones del Pampa resultaron un aliciente para los hinchas, que sumaron comentarios positivos y de agradecimientos al posteo, impulsado tan sólo unos minutos después de conocer el marcador final del encuentro en Mar del Plata. Tanto el ex mediocampista como los hinchas verdinegros se ilusionaban con el triunfo ante Aldosivi. Sin embargo, fue 4-2 en contra del conjunto dirigido por Leandro Pipi Romagnoli.

El partido contra el Tiburón fue una verdadera final, independientemente de lo que sucedía con Godoy Cruz que finalmente también descendió. Es que San Martín pasó del batacazo, pues lo ganaba 1 a 0, a los errores defensivos que lo terminaron condenando y, en un sacudón, se lo dieron vuelta. Después, la remontada le fue imposible y regresó a la segunda categoría del fútbol argentino.

