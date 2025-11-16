Domingo para olvidar: Bautista Mattar tuvo que abandonar en La Pampa

“Los fierros son ingratos” dice el refrán, y esto sucedió con el piloto sanjuanino Bautista Mattar en la carrera final del TC Junior en el autódromo Provincia de La Pampa, escenario de la undécima fecha de la categoría.

image Mattar largó en el segundo cajón de partida producto de una buena clasificación, y de no haberse corrido el sábado la serie única por condiciones climáticas adversas, pero en la cuarta vuelta y cuando venía en el cuarto puesto, un problema eléctrico lo privó a Bautista de terminar la competencia y sumar algunos puntos para el campeonato.

Más allá del inconveniente que lo hizo desertar en la carrera, este fin de semana el auto se mostró otra vez competitivo y Bauti sigue demostrando adaptación al auto y a la categoría, siendo uno de los referentes en cada salida a pista. Además había dominado los entrenamientos en este circuito que recibió por primera vez al Junior.

