sábado 15 de noviembre 2025

Este sábado

Independiente: detuvieron a "Bebote" Álvarez junto a más de 100 barras de "Los Diablos Rojos"

Sucedió en medio de las internas en el club, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América, antes del partido contra Rosario Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado, Pablo “Bebote” Álvarez fue detenido junto a más de 100 barras de “Los Diablos Rojos”, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Independiente. La Policía detuvo a los barras por “intimidaciones públicas”, en la previa del partido entre el “Rojo” y Rosario Central, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.

En los últimos días, “Bebote” Álvarez había tuiteado: “Listo todo confirmado, vuelven ´Los Diablos Rojos´. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa”.

Por su parte, la barra brava oficial se juntó en un club del barrio porteño de Barracas, mostraron las banderas robadas desmintiendo a Álvarez y más de 300 personas cerraron la noche al grito de “Bebote, querido, te vamos a cagar a tiros”.

En este marco, La9kMg la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) se enteró que hubo más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de la Avenida Mitre 470, en Avellaneda. Ante la sospecha de que sea una jugada de Álvarez, el organismo intimó al club a que le aporte quienes son estos asociados que están habilitados para ingresar ante Rosario Central pero, increíblemente, Independiente no envió estos datos.

Esta tensa situación se dio en la previa del encuentro entre Independiente y Rosario Central, correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

A pesar de todo esto, la situación estaría bajo control y no se esperan incidentes de cara al partido que comenzaría a las 21:30.

Fuente: NA

