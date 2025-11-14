viernes 14 de noviembre 2025

Instancias finales

Peñarol eliminó a Marquesado por penales y clasificó a la semi del campeonato sanjuanino

El Bohemio se hizo fuerte en la tanda de los doce pasos y abrochó su estadía en la próxima instancia del campeonato sanjuanino. En los 90 habían empatado 0-0. Así quedó el cuadro de semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: De Local.

Foto: De Local.

Peñarol dio el paso que necesitaba y se metió en la semifinal del campeonato sanjuanino tras vencer a Marquesado por 5-4 en los penales, luego de empatar 0-0 en un duelo muy disputado en la cancha de Juventud Zondina. En un partido cerrado, friccionado y con pocas situaciones claras, todo terminó resolviéndose desde los doce pasos, donde el equipo de Matías Garrido mostró eficacia y carácter para quedarse con la clasificación.

Marquesado, que había hecho un buen trabajo, no pudo sostenerse en la tanda final y quedó eliminado de la competencia. Peñarol, en cambio, celebró su pasaje y ya tiene la cabeza puesta en Atenas, su rival en semis.

De esta manera, los cruces de semifinales se disputarán de la siguiente manera:

Desamparados-Carpintería

Atenas-Peñarol

De estos cruces saldrán los finalistas que buscarán sumarse a Unión en la gran definición del torneo

image
