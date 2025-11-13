Carpintería, Desamparados y Atenas, los primeros clasificados a semifinales del Clausura

El reducido del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó con emociones intensas y resultados que mantuvieron en vilo a los hinchas. Este miércoles, Carpintería , Desamparados y Atenas aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

En Santa Lucía , Carpintería sorprendió a Alianza y se quedó con el pase a semifinales gracias al tanto de Maximiliano Vega, que marcó la diferencia a los 10 minutos del segundo tiempo.

En el Serpentario, Desamparados tuvo que sufrir para avanzar. El equipo de Puyuta se puso en ventaja con un gol de Agustín Torres, pero López Peláez empató a través de Matías Esterman y llevó la definición a los penales. Desde los doce pasos, el Víbora fue más certero y se impuso 4 a 3.

La Rinconada también fue escenario de una definición dramática. Atenas tomó la delantera con un gol de Eduardo Bronvale, pero Colón Junior logró igualar en el cierre gracias a Juan Ignacio Riveros. En la tanda de penales, el conjunto pocitano mostró temple y ganó 3 a 2.

Con estos resultados, el cuadro de semifinales ya tiene su primer cruce confirmado: Desamparados se medirá con Carpintería en busca de un lugar en la final. Por su parte, Atenas espera al vencedor del duelo entre Marquesado y Peñarol, que completarán la fase este viernes 14 de noviembre.

*Con información de Radio Santa Cecilia