viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este finde

Clásico mediagüino y partidazo en la calle Sargento, los condimentos del Regional Amateur

Este fin de semana se pone en marcha una nueva fecha de la competencia federal con varios partidos interesantes. El cronograma de la 4ta fecha y arranque de la segunda rueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Regional Amateur

El Regional Amateur comienza a definirse y perfilar a los mejores equipos sanjuaninos de cada zona. Este fin de semana hay un amplio abanico de partidos y con mucho condimento. Hay clásico en Media Agua y promesa de buen espectáculo en la calle Sargento Cabral. El cronograma de la 4ta fecha y arranque de la segunda rueda.

Lee además
rugby: universitario 7s participara del seven de las bodegas
Los mejores de Cuyo

Rugby: Universitario 7s participará del Seven de las Bodegas
murio xabier azkargorta, el tecnico que llevo a bolivia a su unico mundial
Dolor

Murió Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia a su único Mundial

Por la zona 8, General Belgrano, el puntero, se medirá frente a General Sarmiento por el clásico mediagüino. El duelo será el domingo desde las 17.30hs. Árbol Verde de Jáchal, que por el momento es escolta del líder, recibe al complicado Paso de Los Andes de Albardón desde las 17hs.

En la zona 9, la historia está más pareja en cuanto a puntos. Los tres equipos suman tres unidades y esta será una fecha de despegue: Atenas jugará frente a Unión de Villa Krause en Pocito (17.30hs) y Marquesado quedará libre.

En tanto, en la zona 10, el grupo fuerte de los sanjuaninos, tendrá como plato fuerte el cruce entre Colón y Desamparados; y Alianza buscará levantar el ancla tras la eliminación en el Torneo Local. Estos duelos serán a las 17.30hs.

Los líderes de cada grupo y los mejores segundos avanzarán a la segunda ronda, donde continuarán en la pelea por el ascenso al Federal A

Así está la tabla de posiciones:

image
Seguí leyendo

"Por nuestra historia, por nuestros colores": el emocionante video que subió San Martín en la previa a la 'final' en el Minella

San Juan sumó otras tres medallas en los Juegos Binacionales

Con un gol de Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección cerró el año con un triunfo ante Angola

Traspié para la Sub 17 argentina, que perdió por penales con México y se quedó afuera del Mundial

Liga Universitaria: la lucha por los títulos y ascensos no se detiene

El hockey de Colón exige ser local en semifinales y avisa que podría ir a la Justicia

Confirmaron el estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones: ¿aparece San Juan en el mapa?

La Liga Sanjuanina apoya a San Martín de cara al duelo decisivo ante Aldosivi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con un gol de messi y otro de lautaro martinez, la seleccion cerro el ano con un triunfo ante angola
Amistoso

Con un gol de Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección cerró el año con un triunfo ante Angola

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Te Puede Interesar

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

Por Elizabeth Pérez
Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses
Judiciales

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General
Análisis

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno