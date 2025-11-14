Clásico mediagüino y partidazo en la calle Sargento, los condimentos del Regional Amateur

El Regional Amateur comienza a definirse y perfilar a los mejores equipos sanjuaninos de cada zona. Este fin de semana hay un amplio abanico de partidos y con mucho condimento. Hay clásico en Media Agua y promesa de buen espectáculo en la calle Sargento Cabral. El cronograma de la 4ta fecha y arranque de la segunda rueda.

Por la zona 8 , General Belgrano, el puntero, se medirá frente a General Sarmiento por el clásico mediagüino. El duelo será el domingo desde las 17.30hs. Árbol Verde de Jáchal , que por el momento es escolta del líder, recibe al complicado Paso de Los Andes de Albardón desde las 17hs.

En la zona 9, la historia está más pareja en cuanto a puntos. Los tres equipos suman tres unidades y esta será una fecha de despegue: Atenas jugará frente a Unión de Villa Krause en Pocito (17.30hs) y Marquesado quedará libre.

En tanto, en la zona 10, el grupo fuerte de los sanjuaninos, tendrá como plato fuerte el cruce entre Colón y Desamparados; y Alianza buscará levantar el ancla tras la eliminación en el Torneo Local. Estos duelos serán a las 17.30hs.

Los líderes de cada grupo y los mejores segundos avanzarán a la segunda ronda, donde continuarán en la pelea por el ascenso al Federal A

Así está la tabla de posiciones: