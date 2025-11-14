Rugby: Universitario 7s participará del Seven de las Bodegas

Tras una preparación intensa, marcada por sesiones específicas de entrenamiento en campo, gimnasio y trabajos tácticos, el plantel de Universitario 7s se declara listo para afrontar una nueva edición del prestigioso Seven de las Bodegas, la competencia que reúne a los clubes más fuertes de Cuyo. El certamen se disputará el sábado 15 de noviembre en las instalaciones del Liceo Rugby Club, escenario habitual de las grandes jornadas del rugby reducido.

Los dirigidos por el dúo Sánchez–Arabel llegan con un historial reciente que los posiciona como protagonistas naturales del torneo. En las últimas tres ediciones, Universitario siempre regresó con una copa: en 2022 hizo historia al consagrarse campeón de la Copa de Oro, convirtiéndose en el primer club sanjuanino en lograrlo; y en 2023 y 2024 volvió a subirse al podio al quedarse con la Copa de Plata.

El formato de competencia será en dos etapas. La primera fase se disputará en zonas, con partidos todos contra todos a una sola ronda. Los equipos que finalicen en el primer o segundo lugar avanzarán a los cuadros de Copa de Oro y Copa de Plata, mientras que quienes terminen terceros o cuartos pelearán por las Copas de Bronce y Estímulo, respectivamente.

Con un plantel compacto, un sistema de juego aceitado y un antecedente reciente que respalda sus aspiraciones, Universitario 7s viaja con la ilusión de volver a sumar un nuevo logro para el rugby sanjuanino en uno de los torneos más exigentes del calendario regional.